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İlaç yazmayan doktoru dövdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 18:43 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, mide bulantısı şikâyetiyle Devlet Hastanesi'ne giden hastaya, 'istirahat' önerisinde bulunup ilaç yazmadığını öne süren yakınları, görevli Dr.

Adem GÜNGÖR/HOPA (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Hopa ilçesinde, mide bulantısı şikâyetiyle Devlet Hastanesi'ne giden hastaya, 'istirahat' önerisinde bulunup ilaç yazmadığını öne süren yakınları, görevli Dr. Mehmet Özer Özduman'a saldırdı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, hastanedeki sağlık çalışanları, saldırıyı kınadı. Olay, dün Sundura Mahallesi'ndeki Hopa Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye gelen hasta, görevli Dr. Mehmet Özer Özduman tarafından muayene edildi. Dr. Özduman, muayenede tahlil sonuçlarında da bir bulguya rastlamadığı hastasına, ilaç yazmaya gerek görmedi, evde istirahat etmesi önerisinde bulundu. Bunun üzerine hastaneden ayrılarak evine giden hasta, durumu yakınlarına anlattı. Doktorun ilaç yazmamasına öfkelenen hasta yakınları hastaneye gelerek, ilgilenmediğini öne sürdüğü Genel Cerrah Dr. Mehmet Özer Özduman'ı darbetti. Saldırıda yaralanan Dr. Özduman, darp raporu alarak hasta yakını 2 kişi hakkında şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine polis ekipleri hasta yakınları O.T. ve E.T.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere, ilçe polis merkezine götürüldü. HASTANE ÇALIŞANLARINDAN TEPKİ Hopa Devlet Hastanesi Başhekimi Ersin Böcü ve hastane çalışanları meslektaşlarının poliklinik hizmeti verdiği sırada darp edildiğini belirterek, yapılan saldırıyı kınadı. Darp edilen Özduman'ın muayene odası kapısına siyah kurdele bırakan sağlık çalışanları saldırıyı kınarken, başhekim Ersin Böcü de, olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Böcü, "Sağlık sektörü saygıyı, sevgiyi, özveriyi ve şefkati içinde barındıran büyük bir hizmet sektörüdür. Sağlık hizmeti veren çalışanların maruz kaldıkları sözlü ve fiziki terörün hoşgörüyle karşılanması mümkün değildir. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak, hayatlarını kurtarmak için büyük fedakârlıklarla gece gündüz demeden gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza yönelik hastanemizde dün bir çirkin saldırı gerçekleşti. Meslektaşımız hizmet verdiği sırada, iki tane insanlıktan nasibini almamış sağlık teröristi tarafından fiziki saldırıya uğramış, darp edilmiştir. Mahkemelerimiz tarafından hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyoruz. Sağlık çalışanlarına şiddet gittikçe büyüyor. Artık el ele verip tüm şiddeti kınama zamanı. Çünkü biz önce insanız. Sizinle hüzünlenir, sizinle güleriz. Sizden biri olan sağlık çalışanlarına sahip çıkın" dedi. Bu arada birçok kişi de ellerindeki 'Sağlıkta şiddete hayır' yazılı dövizle yapılan saldırıyı protesto etti.

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