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İlaca, dövizdeki hareketlilikten kaynaklı zam yok

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.08.2018 10:17 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "İlaç fiyatlarında şu an herhangi bir artış söz konusu değil" - "İlaç tedarikinde de herhangi bir sorun yaşanmamaktadır" - "Muadili olan, yerli ve ülkemizde üretilen ilaçların tercih edilmesi önemli"

YEŞİM SERT KARAASLAN - DUYGU YENER - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak ilaç temininde ve fiyatlandırmasında vatandaşı tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "İlaç fiyatlarında şu an herhangi bir artış söz konusu değil. Bu anlamda ilaç tedarikinde de herhangi bir sorun yaşanmamaktadır." dedi.

Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dövizdeki hareketlilik ve ilaç fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin şu an zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Koca, eş değeri olmayan ilaçlarla ilgili herhangi bir sıkıntının bulunmadığını söyledi.

Koca, "Avro bazında tespit edilen dönemsel uygulamalarımız, fiyatını belirlediğimiz ilaçlarımız var. Bununla ilgili olarak da sektörle belli aralıklarla zaten görüşüyoruz. Bu anlamda yapılabilecek olana hep birlikte karar veriyor ve yol alıyoruz. Şu an, depolarda herhangi bir sıkıntının olmadığını biliyoruz." diye konuştu.

- "Yerli ve ülkemizde üretilen ilaçların tercih edilmesi önemli"

Bakan Koca, bu süreçte özellikle hekimlerin ve vatandaşların eş değer ilaç kullanmaları konusunda daha hassas davranmalarını isteyerek, "Muadili olan, yerli ve ülkemizde üretilen ilaçların tercih edilmesi önemli." ifadelerini kullandı.

İlaç fiyatlarında bir artış olup olmayacağına ilişkin olarak da Koca, "İlaç fiyatlarında şu an herhangi bir artış söz konusu değil. Bu anlamda ilaç tedarikinde de herhangi bir sorun yaşanmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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