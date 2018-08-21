İlaca, dövizdeki hareketlilikten kaynaklı zam yok

YEŞİM SERT KARAASLAN - DUYGU YENER - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak ilaç temininde ve fiyatlandırmasında vatandaşı tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "İlaç fiyatlarında şu an herhangi bir artış söz konusu değil. Bu anlamda ilaç tedarikinde de herhangi bir sorun yaşanmamaktadır." dedi.

Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dövizdeki hareketlilik ve ilaç fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin şu an zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Koca, eş değeri olmayan ilaçlarla ilgili herhangi bir sıkıntının bulunmadığını söyledi.

Koca, "Avro bazında tespit edilen dönemsel uygulamalarımız, fiyatını belirlediğimiz ilaçlarımız var. Bununla ilgili olarak da sektörle belli aralıklarla zaten görüşüyoruz. Bu anlamda yapılabilecek olana hep birlikte karar veriyor ve yol alıyoruz. Şu an, depolarda herhangi bir sıkıntının olmadığını biliyoruz." diye konuştu.

- "Yerli ve ülkemizde üretilen ilaçların tercih edilmesi önemli"