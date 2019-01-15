"İlaca erişimde sıkıntı yok"

DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, ilaca erişimde sıkıntı yaşandığı iddialarına ilişkin, "Geçen yılın aynı dönemine göre ilaç akışında herhangi bir sorun yaşanmıyor. Genel manada erişimde bir sıkıntı yok." dedi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Gürsöz, AA muhabirine ilaç tedarik yönetimi hakkında açıklamalarda bulundu.

İlaçların yurt dışından, eczaneler yoluyla klinik araştırmalar ve insani amaçlı ilaca erken erişim programları şeklinde tedarik edildiğini aktaran Gürsöz, ilaç tedariğinin yılın her günü kesintisiz devam etmesi gereken bir süreç olduğunu ve bu süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Türkiye'de ruhsat almamış bazı ilaçların da ilaca erken erişim programıyla hastalara ulaştırıldığını bildiren Gürsöz, klinik araştırma programlarına dahil olmak isteyen hastaların da yeni nesil ilaçlara ulaşabildiklerini belirtti.

Gürsöz, ilaç tedarik zincirinin takibinde dünyada birçok ülkede olmayan izleme sistemlerinin uygulandığını vurgulayarak, "Bir ilaç üretildiği anda bunu o ilacın doğumu gibi kabul edebiliriz. İlaca dair bir üretim bildirimi yapılıyor. Ecza deposuna nakledildiği zaman bir satış bildirimi yapılıyor. Daha sonra depo kabul bildirimi yapılıyor. Depolarımızdan da yurt sathındaki diğer depolara bu ilaçlar ulaştırılıyor. Doğumdan hastaya ulaşana kadar ki bütün bu aşamaları izliyoruz." diye konuştu.