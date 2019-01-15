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"İlaca erişimde sıkıntı yok"

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.01.2019 11:37 | Son Güncelleme

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz: - "Geçen yılın aynı dönemine göre ilaç akışında herhangi bir sorun yaşanmıyor. Genel manada erişimde bir sıkıntı yok" - "(İlaçta kur güncellemesi) Bu hafta boyu ilaç sektörümüzü dinleyerek beklentilerini alacağız. Depolarımızla görüşeceğiz. Eczacılarımızı dinleyeceğiz. Bütün sahanın görüş ve beklentilerini aldıktan sonra Ekonomi ve Sağlık Bakanlıkları olarak istişareler neticesinde karar vereceğiz"

DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, ilaca erişimde sıkıntı yaşandığı iddialarına ilişkin, "Geçen yılın aynı dönemine göre ilaç akışında herhangi bir sorun yaşanmıyor. Genel manada erişimde bir sıkıntı yok." dedi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Gürsöz, AA muhabirine ilaç tedarik yönetimi hakkında açıklamalarda bulundu.

İlaçların yurt dışından, eczaneler yoluyla klinik araştırmalar ve insani amaçlı ilaca erken erişim programları şeklinde tedarik edildiğini aktaran Gürsöz, ilaç tedariğinin yılın her günü kesintisiz devam etmesi gereken bir süreç olduğunu ve bu süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Türkiye'de ruhsat almamış bazı ilaçların da ilaca erken erişim programıyla hastalara ulaştırıldığını bildiren Gürsöz, klinik araştırma programlarına dahil olmak isteyen hastaların da yeni nesil ilaçlara ulaşabildiklerini belirtti.

Gürsöz, ilaç tedarik zincirinin takibinde dünyada birçok ülkede olmayan izleme sistemlerinin uygulandığını vurgulayarak, "Bir ilaç üretildiği anda bunu o ilacın doğumu gibi kabul edebiliriz. İlaca dair bir üretim bildirimi yapılıyor. Ecza deposuna nakledildiği zaman bir satış bildirimi yapılıyor. Daha sonra depo kabul bildirimi yapılıyor. Depolarımızdan da yurt sathındaki diğer depolara bu ilaçlar ulaştırılıyor. Doğumdan hastaya ulaşana kadar ki bütün bu aşamaları izliyoruz." diye konuştu.

Gürsöz, ilaç tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında sistemde bir aksama olup olmadığını da yakından takip edebildiklerini dile getirerek, üretimde azalma olması durumunda ise söz konusu ilacın üretim bilgilerine bakarak ya da önceki dönem verileri ile karşılaştırma yaparak bunu tespit ettiklerini söyledi.

- "İlaca erişimde sorun yok"

Serbest eczaneler aracılığıyla 8 bine yakın ilacın hastalara ulaştırıldığı bilgisini veren Gürsöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eczanelere gelen ilaç sevkiyatında bir azalma söz konusu ise onlar bizi haberdar ediyor ve biz de tedbirlerimizi ona göre alıyoruz. Her bir ilaç bazında bunu yapmamız mümkün. Sahadan da veri kaynaklarımız var. Sistemimize kayıtlı yurdun dört bir yanından bilgi aldığımız yüzden fazla eczacımız da var. İlaç depolarından da ilaç hareketlilikleri konusunda anlık, günlük ve haftalık bazda verileri alarak yine önceki dönem verileri ile kıyaslıyoruz. Geçen yılın aynı dönemine göre ilaç akışında herhangi bir sorun yaşanmıyor. Genel manada erişimde bir sıkıntı yok."

- "İlaçta kur güncellemesi"

Gürsöz, Türkiye'de ilaç fiyatlarının avro kuruna göre düzenlendiğini ifade ederek, fiyatların dönemsel avro değişikliğine bağlı olarak her yıl bir kez güncellendiğini dile getirdi.

Şubatta yapılacak ilaçta kur güncellenmesine yönelik birçok kurumla görüştüklerini anlatan Gürsöz, şunları kaydetti:

"Bu konuyu bakanlıklarımızla özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Sosyal Güvenlik Kurumumuz başta olmak üzere, ilaç bütçesini yöneten ekonomi tarafındaki kurumlarla istişarede bulunarak değerlendirmelerde bulunuyoruz.

Bu hafta boyu ilaç sektörümüzü dinleyerek beklentilerini alacağız. Depolarımızla görüşeceğiz. Eczacılarımızı dinleyeceğiz. Bütün sahanın görüş ve beklentilerini aldıktan sonra Ekonomi ve Sağlık Bakanlıkları olarak istişareler neticesinde karar vereceğiz. Genel bir tedarik sorunumuz olmadığının altını çiziyorum. Bizim ürünlerimizde zaman zaman mevsimsel talep artışları olabiliyor."

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Hakkı Gürsöz ilaç kür Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

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