HABER

"İlacını, aşısını kendi üreten ülke olmak istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 13:44 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: - "Hem aşıda hem de kimyasal, biyoteknolojik ilaçlarda ülkemizin yakın gelecekte ithal eden değil, ilacını, aşısını kendisi üreten ülke olmasını istiyoruz"

KAYSERİ (AA) - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, hem aşıda hem de ilaçta Türkiye'nin ithal eden değil, ilacını, aşısını kendisi üreten bir ülke olmasını istediklerini belirtti.

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, 3. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri konferansına katılmak için Kayseri'ye gelen Mandal, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaretinin ardından ERÜ'deki araştırma merkezlerini gezdi.

Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezi, İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi'ni gezen Mandal, buralarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ERÜ'nün milli aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayan Mandal, şunları kaydetti:

"Hem aşı merkezini hem de ilaç merkezini gezdik. Buralardan beklenen, altyapıların daha çoklu kullanımı, müşteri odaklı kullanımı ve en önemlisi de buradan çıkacak ürünün en kısa sürede kullanılır olmasıdır çünkü ülkemizin şu an en çok ihtiyaç duyduğu konu yenilik odaklı ürünler. İlaç da bunların en önemlileri arasında. Hem aşıda hem de kimyasal, biyoteknolojik ilaçlarda, ülkemizin yakın gelecekte ithal eden değil, ilacını, aşısını kendisi üreten ülke olmasını istiyoruz. TÜBİTAK olarak bu süreçlerin içerisinde yapabileceğimiz katkı neyse hem görüş verme anlamında hem de paydaş kuruluşlarla buluşturma anlamında gereken desteği verme anlamında gerekli katkıyı sunmayı çalışacağız."

PARTNER Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek
10 bin kişiye aşure ikramı10 bin kişiye aşure ikramı
Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenekKuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hasan Mandal TÜBİTAK

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ahmet Çetin adliyeye sevk edildi

Eski Kırkpınar Ağası adliyeye sevk edildi

Son dakika: Yargıtay MİT TIR'larının durdurulması davasının gerekçeli kararını açıkladı

Yargıtay'dan MİT TIR'ları kararı

Son dakika! Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Televizyon haberlerinde akıllı işaretler dönemi!

RTÜK duyurdu! Televizyon haberlerinde yeni dönem

Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.