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İlaçla uyutulan kişilerin parasının çalındığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 13:44 | Son Güncelleme

Antalya'da yiyecek ve içeceklerine karıştırdığı ilaçla uyuttuğu kişilerin parasını çaldığı öne sürülen cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

Antalya'da yiyecek ve içeceklerine karıştırdığı ilaçla uyuttuğu kişilerin parasını çaldığı iddia edilen cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine çeşitli tarihlerde başvuran 4 kişi, parkta otururken yanlarına gelen kişinin verdiği çay, bisküvi ve suyu içtikten sonra uyudukları ve paralarının çalındığı ihbarında bulundu.

Çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettikleri 67 yaşındaki S.S'yi halk otobüsünde gözaltına aldı.

Hakkında 7 suçtan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu anlaşılan hükümlünün, yiyecek ve içeceklerine uyku ilacı karıştırdığı 4 kişinin 3 bin 310 lirasını çaldığı öne sürüldü.

Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ilaçlı olduğu tespit edilen kuruyemiş, bisküvi ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri gözaltı

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