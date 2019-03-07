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İlaçla uyutup, keselere sıkıştırdığı papağanlarla sınır kapısında yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 15:40 | Son Güncelleme

İKİ PAPAĞAN TELEF OLDU Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomobilde ele geçirilen ses çıkarmamaları için ilaçla uyutulup, özel olarak yapılan keselere sıkıştırılan 26 papağandan 2'si telef oldu.

İlaçla uyutup, keselere sıkıştırdığı papağanlarla sınır kapısında yakalandı (2)

İKİ PAPAĞAN TELEF OLDU
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomobilde ele geçirilen ses çıkarmamaları için ilaçla uyutulup, özel olarak yapılan keselere sıkıştırılan 26 papağandan 2'si telef oldu.
Papağanları HAYTAP adına yediemin olarak teslim alan veteriner hekim Feyza Güner Gökpınar, hayvanların kötü şartlar altında strese dayanamayıp öldüklerini tahmin ettiklerini söyledi. Gökpınar, "Hayvanlar uyuşturularak keseler içine sokularak getirilmiş. Yarı baygın haldeydiler. İlk müdahaleleri yapıldı. Hayvanların mal olarak satılmasına karşıyız. Daha ağır yaptırımlar yapılması gerekir" dedi.
Veteriner hekim Zeynep İpek Görmüş ise hayvanları eşya gibi kaçırılmasının vicdana sığmadığını ifade ederek, hayvan kaçakçılığının önüne geçilmesini istedi.

FOTOĞRAFLI

İlaçla uyutup, keselere sıkıştırdığı papağanlarla sınır kapısında yakalandı (2)İlaçla uyutup, keselere sıkıştırdığı papağanlarla sınır kapısında yakalandı (2)İlaçla uyutup, keselere sıkıştırdığı papağanlarla sınır kapısında yakalandı (2)İlaçla uyutup, keselere sıkıştırdığı papağanlarla sınır kapısında yakalandı (2)

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