İlaçlama faciası yürek yakmıştı! 1 yaşındaki bebek hayattan koparıldı... Cenazesindeki görüntüler herkesi hüzne boğdu: Oğlumu öldürdüler

Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi’nde, 12 Kasım 2024 Salı günü bir binanın 3. katında tahta kuruları nedeniyle ilaçlama yapılmış, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı isimli bebek hayatını kaybetmiş, anne ve baba ile bazı vatandaşlar ise hastanelik olmuştu.

MİNİK BEBEK İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Minik Altay Toprak bebek için Kahramanlar Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

ACILI ANNE VE BABANIN CENAZEDEKİ HALLERİ YÜREK DAĞLADI

İlaçlama sonrası fenalaşarak hastanede tedavi gören ve taburcu edilen anne Raziye Kınalı ve baba Recep Kınalı, dakikalarca bebeklerinin minik tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Acılı ailenin o görüntüleri herkesin yüreğini dağladı.

"OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER"

Acılı baba Recep Kınalı, "Oğlumu öldürdüler. O bir melekti, toprak geldi, toprak gidiyor" dedi.

ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Cenazede acıya daha fazla dayanamayan anne Raziye Kınalı ise baygınlık geçirdi. Minik bebeğin cenazesi, kılınan cenaze namazını ardından toprağa verildi.

Öte yandan, ilaçlama firmasından 3 kişinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır