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İlaçlama makinesi şaftına kıyafeti takılan kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 13:37 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, Fatma Yıldırım (55), ilaçlama makinesi şaftına elbisesini kaptırması sonucu yaşamını yitirdi.

İlaçlama makinesi şaftına kıyafeti takılan kadın öldü

Taner ERDEM/GELENDOST (Isparta), (DHA) - ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, Fatma Yıldırım (55), ilaçlama makinesi şaftına elbisesini kaptırması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, dün, Gelendost'a bağlı Esinyurt köyünde meydana geldi. Oğlu ve gelini ile elma bahçesine gelen Fatma Yıldırım, ilaçlama yapılan makineyi traktöre bağlayan şafta elbisesini kaptırdı. Kendisini şafttan kurtaramayan kadın, burada sıkıştı. Yıldırım'ın sıkıştığını gören oğlu, traktörü durdurarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarmanın yaptığı inceleme sonrası ailesine teslim edilen Fatma Yıldırım'ın cenazesi, ilçeye bağlı Yeşilköy'de toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

İlaçlama makinesi şaftına kıyafeti takılan kadın öldü

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