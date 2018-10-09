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İlaçlama uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı; pilot kurtuldu (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 12:07 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilesinde, zeytinlik araziyi ilaçlayan tek kişilik uçak, motor arızası nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı.

İlaçlama uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı; pilot kurtuldu (2)- Yeniden

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilesinde, zeytinlik araziyi ilaçlayan tek kişilik uçak, motor arızası nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı. Pilot Rıfat Kamil Koçman'ın yara almadan kurtulduğu kazada, uçakta hasar meydana geldi.
Edremit ilçesine bağlı kırsal Çamcı Mahallesi ile Dereli Mahallesi arasında bulunan Kozyatağı mevkiinde zeytin ilaçlaması yapan Rıfat Kamil Koçman ait olan ve kendisinin kullandığı TC-ZDC kuyruk tescilli zeytin ilaçlama uçağının motoru arıza yaptı. Koçman, zeytinliklere yakın mesafede yaptığı uçuş sırasında meydana gelen arıza nedeniyle zeytin tarlasına zorunlu iniş yaptı.
Tarlada bulunan zeytin ağacına çarparak duran uçakta hasar meydana geldi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kontrollü iniş yapan Koçman, uçaktan yara almadan çıktı.
Uçak teknisyeni Kazım Arslan, uçağın motor kısmındaki arıza nedeniyle zeytin tarlasına acil iniş yapmak zorunda kaldığını söyledi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlaçlama uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı; pilot kurtuldu (2)- Yenidenİlaçlama uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı; pilot kurtuldu (2)- Yenidenİlaçlama uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı; pilot kurtuldu (2)- Yenidenİlaçlama uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı; pilot kurtuldu (2)- Yeniden

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