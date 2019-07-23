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İlaçlara Direnç Kazanan Sıtma Yayılıyor

23.07.2019 21:53 | Son Güncelleme

Kamboçya, Laos, Tayland ve Vietnam gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde sıtmaya yol açan parazitlerin, iki temel sıtma ilacına karşı bağışıklık kazandığı tespit edildi

İlaçlara Direnç Kazanan Sıtma Yayılıyor

Kamboçya, Laos, Tayland ve Vietnam gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde sıtmaya yol açan parazitlerin, iki temel sıtma ilacına karşı bağışıklık kazandığı tespit edildi. Bir başka parazit türünün de genetik mutasyona uğradığı ve direnç kazandığını belirten bilimadamları sıtmanın Afrika kıtasına ulaşabileceği uyarısı yaptı.

Çalışmayı koordine eden Wellcome Sanger Enstitüsü ve Oxford Üniversitesi‘nden Roberto Amato, “plasmodium falciparum" türündeki parazitlerin, yerel sıtma parazitlerinin yerini alarak agresif bir şekilde yayıldığını ve Vietnam, Laos ve kuzeydoğu Tayland’da baskın hale geldiğini keşfettiklerini belirtti.

Araştırma ekibinden Oliva Miotto da, “Bu fazlasıyla güçlü parazit suşu, yeni bölgeleri istila etme ve yeni genetik özellikler kazanma yeteneğine sahip, bu nedenle Afrika’ya yayılması gibi dehşet verici bir durum yaşanabilir” dedi. Miotto, sıtma tedavisinde kullanılan klorokine direnç kazanan parazit nedeniyle 1980’lerde Afrika’da milyonlarca insanın öldüğünü de hatırlattı.

Asya ülkelerinin birçok bölgesinde ilaç olarak DHA-PPQ olarak bilinen dihidroartemisinin-piperaquine kombinasyonu kullanılıyordu. Bu ilaca dayanıklı sıtma paraziti 2007 ile 2013 yılları arasında sadece Kamboçya’da yayılmıştı. Son araştırma ile parazitin sınırları aştığı ortaya konmuş oldu.

Sıtmaya neden olan plasmodium parazitleri, taşıyıcı sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2017’de 220 milyon insana sıtma bulaştı, 400 bin kişi hayatını kaybetti.

Ateşli bir hastalık olan sıtma; titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı ve halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini belli ediyor. Sıtma tedavisinde erken teşhisin önemi büyük. Ancak hastalığın ilk belirtileri soğuk algınlığına benziyor.

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