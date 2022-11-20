İlaçlardan daha hızlı etki ediyor: Öksürüğü bıçak gibi kesiyor! İşte saymakla bitmeyen faydaları...

Bal hem tatlılarda hem de kahvaltı sofralarında sıklıkla yerini alıyor. Doğal bir enerji deposu olan bal, yorgunluk anında tüketilebilecek başlıca gıdalardan biridir. Hem leziz hem de sağlıklı olan balın bilinmeyen birçok faydası bulunuyor. İşte balın faydaları...

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Kan şekerini düzenleyen bal, doğal olduğu sürece şeker hastaları tarafından tüketilebilir.

ÖKSÜRÜĞÜ YOK EDER

Reçetesiz satılan birçok ilaca göre balın öksürüğü tedavi etme gücü daha yüksektir. Öksürüğü yok etmek için balın düzenli olarak tüketilmesi öneriliyor. Doğal bal ile, kimyasal ilaçlardan daha kısa sürede verim alabilirsiniz.

KİLO VERDİRİR

Bal vitamin, mineral ve çeşitli aminoasitler gibi maddeler içerir. Bu maddeler vücuda girdiği andan itibaren yağları hedef alır ve yok etmeye yönelik salgılar üretir. Bal metabolizmayı hızlandırır, kilo vermeye yardımcı olur. Sindirim sistemi için oldukça faydalı olan bal mikropları yok eder. Mide ve bağırsak sorunu olan kişiler, doğal yollardan biri olan bal sayesinde sağlığını düzene sokabilir.

CİLDE FAYDA SAĞLAR

Bal, birçok kozmetik ve güzellik ürünlerinde kullanılır. Özellikle maske olarak cilde uygulanırsa, cildin daha parlak görünmesine yol açar.

UYKUZULUĞUN ÖNÜNE GEÇER

Faydaları saymakla bitmeyen bal uykusuzluğun da önüne geçer. İçeriğinde tripofan bulunduran bal, uykunuzun gelmesine neden olur. Yatmadan evvel bir bardak süte bal karıştırıp tüketebilirsiniz.



