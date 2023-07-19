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İlaçları çöpe attıran besin! Canan Karatay açıkladı! Meğer her sabah tüketildiğinde...

19.07.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı açıklamalarla da ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay ilaçları çöpe attıracak besini duyurdu. Uzman ismin, 30 yağ çeşidi barındırması nedeniyle vatandaşlara kahvaltı masalarında ve salatalarda yer vermesini önerdiği besin meğer şifa deposuymuş. İşte, Canan Karatay'ın o uyarısı...

İlaçları çöpe attıran besin! Canan Karatay açıkladı! Meğer her sabah tüketildiğinde...

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından söz ettiren iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ilaçları çöpe attıracak nitelikte bir besin olduğunu ifade edip uyarıda bulundu.

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FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Hayvansal beslenme tarzının önemine sıklıkla değinen uzman isim, o besinin ezine peynirinden başka bir şey olmadığını vurgulayıp bir çok faydası olduğunu söyledi.

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"KİBRİT KUTUSUNA SAVAŞ AÇMIŞ BİR İNSANIM"

Canan Karatay açıklamasında 'Peyniri istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. 'Kibrit kutusu kadar peynir yiyin' demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar. Onu söylüyorum. Onun için tam yağlı çok önemli. Çünkü tam yağlı demek, koyun ve keçi sütünden yapılıyor.

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Onların yağı da hayvansal yağ, en sağlıklı yağdır. İşlenmemiş olduğu zaman o yağda da 30 türlü yağ bulunur. Hayvansal yağın içinde de Omega-3, Omega-6, Omega-9 vardır. Bir hayvansal yağın içinde sayamadığımız kadar 30 türlü yağ çeşidi vardır." ifadelerini kullandı.

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CANAN KARATAY'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Uzman isim daha sonra, vatandaşlara peynir yemeleri yönünde çağrıda bulundu ve "Peynir, en sağlıklı protein, yağ ve kalsiyum kaynağıdır. " ifadesini kullandı.

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