"İlaçların yüzde 68'ini yurt dışından ithal ediyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erden Banoğlu, "Yıllık 25 milyar lira ilaç sarfiyatımız var. Bu ilaçların yüzde 68'ini yurt dışından ithal ediyoruz." dedi.

Banoğlu, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Farmasötik Bilimler Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilaçların bir kısmının gereksiz kullandığını söyledi.

İlaç kullanımında insanların bilinçlendirilmesinin önemini vurgulayan Banoğlu, "Hekim gözetiminde olmayan şekilde ilaç kullanılıyor. Bu da ülkemizdeki sağlık ekonomisine büyük bir yük getiriyor. Yani gereksiz bir ilaç sarfiyatımız var. Öncelikle bu konuda bilinçlenmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Banoğlu, Türkiye'nin ilaç pazarında önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye ilaç pazarında dünyada 16. sırada yer alıyor. Yıllık 25 milyar lira ilaç sarfiyatımız var. Bu ilaçların yüzde 68'ini yurt dışından ithal ediyoruz. Yani harcadığımız 25 milyar liranın yüzde 68'i yurt dışına gidiyor. Üniversitelerimizin ve ilaç endüstrisinin bu konuya iyi konsantre olması lazım. Bu yüzde 68'lik payın yerli firmalara geçmesi gerekiyor. Bunun için yeni ilaç geliştirme çalışmalarının çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum."