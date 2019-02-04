"İlaçların yüzde 95'ini kendimiz üretiyoruz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede kullanılan ilaçların yüzde 95'inin yerli üterim olduğunu, daha fazla imkanla bölgenin ilaç ihracatçısı durumuna gelebileceklerini söyledi.

Ruhani, istifa eden Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi'nin yerine atadığı Said Nemeki'nin meclisteki güven oylamasında konuştu.

Devrimden sonraki 40 yılda sağlık alanında büyük ilerlemeler kaydettiklerini ifade eden Ruhani, 1979'dan önce 14 bin olan doktor sayısının bugün 140 bine çıktığını, tıp fakültelerinde okuyan öğrenci sayısının da 600'den 6 bin 100'e ulaştığını belirtti.

Ülkede gelişmelerin yanı sıra zaaflar ve sorunlar da olduğunu kaydeden Ruhani, "İhtiyaç duyduğumuz ilaçların yüzde 95'ini kendimiz üretiyoruz, yüzde 5'ini de ithal ediyoruz. Devrimden önce yüzde 75 ithal yüzde 25 üretimdi. Bu konuda daha fazla imkan sağlayarak bölgenin ilaç ihracatçısı durumuna gelebiliriz." diye konuştu.

Ruhani, devrimden önce hastanelerde 55 bin olan yatak sayısının bugün 129 bin 600'e, sağlık ocağı sayısının da bin 500'den 18 bine çıktığını aktardı.