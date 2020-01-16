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  4. İlaçta "geri ödeme" kararı epilepsi ile savaşanları memnun etti

İlaçta "geri ödeme" kararı epilepsi ile savaşanları memnun etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.01.2020 11:15 | Son Güncelleme

25 yıllık mücadele sonunda epilepsi hastalığını yenen, Türk Epilepsi ve Yaşam Platformu Başkanı Ebru Öztürk: - "Yaklaşık 950 bin epilepsi hastası var. Aileleriyle birlikte 4 milyon kişilik geniş bir kitleyiz" - "SGK'nin geri ödeme listesine aldığı ilaçların bu hastalar ve aileler için hayati önemi var. Epilepsi ilaçlarına da 'evet' denildiği, bu hassasiyet gösterildiği için çok teşekkür ediyorum"

İlaçta "geri ödeme" kararı epilepsi ile savaşanları memnun etti

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Türk Epilepsi ve Yaşam Platformu Başkanı Ebru Öztürk, "SGK'nin geri ödeme listesine aldığı ilaçların hayati önemi var. Epilepsi ilaçlarına da 'evet' denildiği, bu hassasiyet gösterildiği için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan düzenlemeyle biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirmişti.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakan tarafından açıklanan yeni düzenlemeye ilişkin görüş ve memnuniyetini dile getirdi. Epilepsi hastalığının üstesinden 25 yılın sonunda geldiğini, ilk epilepsi nöbetini henüz 9 aylıkken geçirdiğini, geçirdiği ağır nöbetler sebebiyle üniversite eğitimi yarıda bırakmak zorunda kaldığını, aynı sebeple işten atıldığını ve 3,5 yıl evden çıkamadığını anlatan Öztürk, 25 yaşında geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında yeniden hayata döndüğünü ifade etti.

Mücadelesini kurduğu Türk Epilepsi ve Yaşam Platformu aracılığıyla sürdürdüğünü belirten Öztürk, epilepsi hastalarına umut aşılamaya çalıştığını aktardı.

- "İlaçların hastalar ve aileler için hayati önemi var"

SGK'nin geri ödeme listesine aldığı 4 epilepsi ilacının hastalar açısından taşıdığı öneme işaret eden Öztürk, bir epilepsi hastasının ilacını bir öğün bile almamasının tekrarlayan nöbetlere sebep olabildiğini, bunun da hastalar için ciddi bir tehlike oluşturduğu vurguladı. Öztürk, listeye alınan nörolojik ilaçların epilepsi hastaları açısından çok önemli olduğunu, eşdeğer ilaçların epilepside aynı etkiyi sağlamadığını, nöbetleri engellemediğini de söyledi.

Genel itibarıyla ilaçların fiyatlarının da yüksek olduğuna dikkati çeken Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doktorlarımızdan aldığımız verilere göre 850 bini tespit edilmiş, 100 bini de epilepsili olduğu tahmin edilen yaklaşık 950 bin hasta var. Aileleriyle birlikte yaklaşık 4 milyon kişilik geniş bir kitleyiz. İlaçların bu hastalar ve aileler için hayati önemi var. Epilepsi ilaçlarına da 'evet' denildiği, bu hassasiyet gösterildiği için çok teşekkür ediyorum."

- Psikiyatri ilaçları için çağrı

Epilepsi hastalarının çözüm bekleyen ikinci sorunlarının şu an nöroloji birimlerince yazılamayan psikiyatri ilaçları olduğunu dile getiren Ebru Öztürk, ancak psikiyatristlerce yazılabilen bu ilaçların da kapsama alınması gerektiğini savundu. Öztürk, şunları söyledi:

"Epilepsi nöbetlerini korku, heyecan, üzüntü gibi psikolojik nedenler tetikliyor. Bu nedenle psikiyatri ilaçlarını almaları gerekiyor. Eskiden nörologlar hastalara psikiyatri ilaçlarını da yazabilirken buna kısıtlama geldi. Şu an epilepsi hastaları bu ilaçları alabilmek için ayrıca psikiyatriste gitmek zorunda kalıyor."

Öztürk, Türk Nöroloji Derneğinin konuyu mahkemeye taşıdığını, platform olarak bu sürece destek verdiklerini de belirterek "Bu hem devlete hem hastaya zarar. Zaten doğru düzgün evden çıkamayan epilepsi hastalarını ayrıca bir doktora gitmek zorunda kalması eziyet oluyor. Bu sorunun da çözüme kavuşturulmasını rica ediyoruz." dedi.

Öztürk, epilepsi hastalarının engel derecesinin belirlenmesi ve nöbetleri sona eren hastaların ehliyet alabilmesi için sundukları iki ayrı yönetmelik taslağının da sonuca ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

İlaçta

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epilepsi SGK'nın geri ödeme listesine aldığı ilaçlar Türk Epilepsi ve Yaşam Platformu Başkanı Ebru Öztürk

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