"İlahi Aşk Sohbetleri" söyleşisi

Yazar Yalsızuçanlar, tasavvufta gönülden Hakk'ı çıkarmamak anlamında kullanılan "gönül bekleme" tabirini anlatarak, "Dervişler bazen 40 yılda gelene 'Ne kadar çabuk geldin', bazen 40 günde gelene 'Niye geç kaldın' derler ve eşikte bekletirler. Özellikle menakıpnamelerde bunun çok güzel örnekleri var. Hazreti Yunus Emre'nin de menakıbında bekleme hikayesi var. Tekkeden, dergahtan kaçtıktan sonra tekrar dönüşte, gönül bekleme süresi var. Çok harikulade bir tarif. İslam tasavvufunun bize, dilimize armağan ettiği çok güzel bir sözdür bu." dedi.

Evrendeki her şeyin zıddıyla var olduğunu aktaran yazar, "Bu alem ikilik alemi. Yani sağ ve sol var. Cemal ve celal, üst ve alt var. Yukarı, aşağı, siyah, beyaz, gece, gündüz, soğuk, sıcak, olumlu, olumsuz var. Bütün bu zıtlıklardan maksat, hakikatin bilinmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "İki deniz için en soyut anlamda seven ve sevgili diyebiliriz"

İki denizin birleşmesi kavramına ilişkin de bilgi veren Yalsızuçanlar, Kuran-ı Kerim'de Rahman suresinde geçen "O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. (Ama) aralarında bir engel vardır, birbirlerine karışmazlar." ayetine işaret ederek, "Bunun için yerkürede fiziksel ve coğrafi anlamda çeşitli yerler belirtiliyor. Acı ile tatlı suyun, tuzlu ile tatlı suyun karışmadığı, aralarında bir berzah olduğu, ara bir çizginin olduğu belirtiliyor. Fakat 'iki deniz' için en soyut anlamda seven ve sevgili diyebiliriz. Yani Aşık ile Maşuk, Adem ile Havva, erkekle kadın diyebiliriz." diye konuştu.

Sadık Yalsızuçanlar, İstanbul'un da iki denizin birleştiği yer olduğunu sözlerine ekleyerek, şu bilgileri verdi: