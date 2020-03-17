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İlahiyatçı Ali Rıza Demircan koronavirüsün yayılmasını eş cinsel ilişkiye bağladı, sosyal medyada tepki geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 07:26 | Son Güncelleme

İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan'ın Veyis Ateş'in sunduğu Habertürk Ana Haber'de koronavirüs salgınıyla ilgili kullandığı sözler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Demircan, evlilik dışı ilişki ve eş cinselliğin virüsün yayılmasına neden olduğunu söyledi.Programın ardından bir açıklama yapan Veyis Ateş, gelen tepkileri haklı bulduğunu belirterek üzgün olduğunu söyledi.

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan koronavirüsün yayılmasını eş cinsel ilişkiye bağladı, sosyal medyada tepki geldi

Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele devam ederken, çeşitli çevrelerden virüse ilişkin dikkat çeken yorumlar gelmeye devam ediyor. Habertürk TV'de koronavirüsün ve salgın hastalıklarının tartışıldığı bir programa katılan Ali Rıza Demircan'dan canlı yayında ilginç sözler geldi.

Koronavirüsün gibi diğer salgın hastalıkların nedenini evlilik dışı ilişkiye ve eş cinselliğe bağlayan Demircan, "Zina, evlilik dışı ilişki, eş cinsel, evlilik hayatında anal ilişki ve regl döneminde ilişki. Bu yasaklar rahim olan rabbimizin koyduğu yasaklardır. Bu yasaklara riayet ederseniz pek çok hastalığın önlemini henüz daha oluşmadan almış olursunuz” ifadelerini kullandı. 

VEYİS ATEŞ'TEN AÇIKLAMA: ÇOK ÜZGÜNÜM

Öte yandan Veyis Ateş, programda sarf edilen sözler üzerine Twitter üzerinden açıklama yaptı ve özür diledi.

Veyis Ateş hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam Habertürk TV Ana Haber’de ağırladığım A.R.Demircan’ın açıklamaları haklı tepkilere sebep olmuştur. Programda kamuoyunun gündemindeki umre ve cuma ve vakit namazı konuşulacağı konusunda anlaşılmış olmasına rağmen konuğun canlı yayında mevzuyu toplumu ayrıştıran konulara getirmesinden ve yayın ilkelerimizle bağdaşmayan nitelikte beyanlarda bulunmasından ve buna yayın esnasında gereken tepkinin gösterilememesinden dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Saygılarımla" dedi. 

veyıs


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