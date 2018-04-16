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İlahiyatçı yazar Fatih Çıtlak kendini tutamadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2018 10:25 | Son Güncelleme

Pelin Çift ile İyi Fikir programında ilahiyatçı yazar Fatih Çıtlak kendini tutamadı ve telefona bağlanan seyirciye bakın ne dedi

İlahiyatçı yazar Fatih Çıtlak kendini tutamadı

TRT ekranlarında Pelin Çift ile İyi Fikir programına bağlanan kadın izleyici, ilahiyatçı yazar Fatih Çıtlak'a "Eşim bana başkalarının yanında 'boş ol, boş ol, boş ol' dedi. Boşanmış oluyor muyuz? Bunun bir günahı var mı?" diye sordu.

Medeni kanunda böyle bir şey olmadığını söyleyen Fatih Çıtlak, eşin bulunduğu mekana dikkat çekerken “Kocanız bunu söylediğinde aynı yerde mi oturuyordu? Aynı mekanda söylediği için, aynı mekanda durduğu için, o 3 talak sayılmaz. Bir boşama sayılır” dedi.

“NİKAH TAZELENMELİ”

Yine de nikahın tazelenmesi gerektiğini ileri süren Çıtlak “Boş ol diyebilmek için adamın akli dengesine bakmak lazım. Çok öfkeli anında söylüyor mu falan diye. Ama aynı yerde 3 kere boş ol, boş ol, boş ol demesi, bir kere boşamayı kuvvetlendiriyor. 3 ayrı boşama değildir. Siz bir tecdidi nikah yapın, aranızda nikahı tazeleyip yuvanızı bozmadan devam edin. Beyefendi de bir daha hıyarlık yapmasın” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Çıtlak Pelin Çift

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