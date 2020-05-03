İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti (Ömer Döngeloğlu kimdir?)

\u00d6mer D\u00f6ngelo\u011flu'nun koronavir\u00fcs testinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 ve Ba\u015fak\u015fehir Hastanesi'nde tedavi alt\u0131nda oldu\u011fu a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERDisleksi hastas\u0131 Asl\u0131 Enver: Kusur de\u011filFatih'teki tarihi surlarda \u00e7\u00f6kme!Uzmanlar uyar\u0131yor: Sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 vir\u00fcsten ne kadar etkilenecek?