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  4. İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti (Ömer Döngeloğlu kimdir?)

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti (Ömer Döngeloğlu kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 13:08 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti.

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti (Ömer Döngeloğlu kimdir?)

Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu açıklanmıştı.

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