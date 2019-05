İlahiyatçı yazar Osman Ünlü, “Ramazan ayında oruç tutan ve tevbe edenlerin günahları yanar, yok olur” dedi.

Türkiye Gazetesi yazarı ilahiyatçı Osman Ünlü, Ramazan ayı öncesi oruç ibadetine ilişkin açıklamalarda bulundu. İslam’ın beş şartından dördüncüsünün mübarek Ramazan ayında her gün oruç tutmak olduğunu belirten Osman Ünlü, “Oruç, hicretten 18 ay sonra şaban ayının onuncu günü, Bedir gazasından bir ay evvel farz oldu. Ramazan, yanmak demektir. Çünkü bu ayda oruç tutan ve tevbe edenlerin günahları yanar, yok olur. Selmân-ı Fârisî hazretleri, Resûlullah Efendimizin şaban ayının son günü hutbede; ‘Ey Müslümanlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece ki, Kadir Gecesi, bin aydan daha faydalıdır. Allahü Teâlâ, bu ayda her gün oruç tutulmasını emretti. Bu ayda geceleri teravih namazı kılmak da sünnettir. Bu ayda Allah için ufak bir iyilik yapmak, başka aylarda farz yapmış gibidir. Bu ayda bir farz yapmak, başka ayda yetmiş farz yapmak gibidir. Bu ay, sabır ayıdır. Sabredenin gideceği yer cennettir. Bu ay, iyi geçinmek ayıdır. Bu ayda müminlerin rızkı artar. Bir kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları affolur. Hak Teâlâ, onu cehennem ateşinden azad eder. O oruçlunun sevabı kadar ona sevap verilir’ şeklinde buyurduğunu bildirmektedir” dedi.

Eshâb-ı kiramın Peygamber Efendimize ‘Ya Resûlallah! Her birimiz, bir oruçluya iftar verecek, onu doyuracak kadar zengin değiliz’ dediğini aktaran Osman Ünlü, Resûlullah Efendimizin ise "Bir hurma ile iftar verene de, yalnız su ile oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de bu sevap verilecektir. Bu ay, öyle bir aydır ki ilk günleri rahmet, ortası af ve mağfiret ve sonu cehennemden azad olmaktır. Bu ayda emri altında olanların vazifesini hafifletenleri, Allahü Teâlâ affedip, cehennem ateşinden kurtarır. Bu ayda dört şeyi çok yapınız! Bunun ikisini Allahü Teâlâ çok sever. Bunlar, Kelime-i Şehadet söylemek ve istiğfar etmektir. İkisini de zaten her zaman yapmanız lâzımdır. Bunlar da Allahü Teâlâdan cenneti istemek ve cehennem ateşinden ona sığınmaktır. Bu ayda bir oruçluya su veren bir kimse, kıyamet günü susuz kalmayacaktır" dediğini belirtti.

Ramazan ayı gelince şeytanın insanlarla musallat olamayacağını anlatan Ünlü, “Buhârî’de bildirilen hadîs-i şerifte; Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır buyrulmaktadır” dedi.