İlahiyatçı Yazar Said Arvas, Ramazan-ı Şerif’in sabır ayı olduğunu belirterek, "Sabretmeyi emir ve teşvik eden 70’ten fazla ayeti kerime var, en büyüğü ’Rabbimiz sabredenlerle beraberdir’ müjdesidir" dedi.

İlahiyatçı Yazar Said Arvas, oruçta sayılamayacak kadar çok faydalar olduğunu ifade ederek, "Fakat biz orucu bu faydalar için değil, dinimizin emri olduğu için tutuyoruz. Oruç tutarsak sıhhat buluruz. ’Oruç tutunuz sıhhat bulursunuz’ hadis-i şeriftir. Bütün gün çalışan ve yorulan organlarımızı gece uyurken dinlendiriyoruz. Dinlenemeyen, istirahat edemeyen bazı organlar var; midemiz, bağırsaklarımız ve sindirim sistemimiz. Bunlar sürekli çalışırlar, dinlenmek nedir bilmezler. Tıka basa yiyip yatsak da uyandığımızda acıktığımızı görürüz. Biz uyumuş kendimizden geçmişiz ama sindirim sistemimiz uyumamış, hep çalışmışlardır. Bu sürekli çalışma onları yıpratır ve yorar. Uyurken gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız ve beynimiz hep dinlenirler. Dinlenemeyenleri de hiç olmazsa senede bir ay yalnız gündüzleri olsa bile oruç tutarak dinlendirme imkânını sağlamış oluruz. Sıhhat yönünden bir diğer faydası da karaciğerimizdeki gıda stoklarının erimesidir. Doktorların dediğine göre karaciğerimiz bir nevi zahire ambarıdır. Vücudumuzun muhtaç olduğu gıdaları ihtiyaç oldukça otomatik olarak gerektiği kadar veriyor. Oruç tutmayanlar bu ihtiyaçlarını aldıkları gıdalarla sağladıklarından ciğerdeki stok gıdalara dokunulmuyor. Onlar da kala kala bayatlıyorlar, ihtiyaç duyulduğunda da pek iyi netice elde edilemiyor. İlim ilerledikçe oruç tutmanın sıhhatimiz için ne kadar iyi olduğu daha iyi anlaşılacak ve doktorlar reçetelerine ilaçlarla beraber ’oruç’ da yazacaklardır" dedi.

Ramazan ayının sabır ayı olduğunu dile getiren Arvas, "Ramazan-ı Şerif sabır ayıdır. Sabretmeyi emir ve teşvik eden 70’ten fazla ayet-i kerime var, en büyüğü ’Rabbimiz sabredenlerle beraberdir’ müjdesidir. Sabır üç türlüdür; bir ibadetleri yaparken karşılaşılan zorluklara sabır. Namaz kılarken, oruç tutarken bazı sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Bunlara sabredeceğiz. İki, günah işlememek için sabretmek. Günah işlememek için sabretmek ateşte yanmaya sabretmekten daha kolaydır. Üç, hastalıklara, musibetlere, belalara karşı sabırdır. Hastalık, bela istenmez, gelirse kurtulmaya çalışmak lazım, tedavi olmak lazım, fakat bütün bunlar netice vermezse sabretmekten başka çaremiz kalmaz. Bu üç sabrın da mükafatı ölçüsüzdür. Oruç tutmakla imtihanı kazanmış oluruz. Biz, dünyaya bunun için geldik, hepimiz imtihan salonundayız. Rabbini tanıyan, emirlerine değer veren, haramlardan sakınanlar ile kendisini yaratan ve yaşatan zatı tanımayan, emir ve yasaklarına kulak asmayanların birbirlerinden ayrılmaları gerekir. Kişi, yaptıklarının karşılığını görecektir. İyiler ebedi saadete, kötüler de layık oldukları azaba kavuşacaklardır" diye konuştu.

