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İlahiyatçı Yazar Ünlü: "Orucun farzı üçtür”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:02 | Son Güncelleme

İlahiyatçı Yazar Osman Ünlü, on bir ayın sultanı Ramazan ayı öncesi oruçla ilgili merak edilenler hakkında bilgi verdi.

İlahiyatçı Yazar Osman Ünlü, on bir ayın sultanı Ramazan ayı öncesi oruçla ilgili merak edilenler hakkında bilgi verdi. Ünlü, “Orucun farzı üçtür. Bunlar; niyet etmek, niyeti, ilk ve son vakitleri arasında yapmak, fecr-i sâdık, yani tan yeri ağarmasından, güneşin batmasına kadar olan zaman içinde orucu bozan şeylerden sakınmaktır” dedi.
Türkiye Gazetesi Yazarı İlahiyatçı Osman Ünlü, on bir ayın sultanı Ramazan ayı öncesi oruç hakkında merak edilenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü, orucun farzlarından iftarın nasıl yapılacağına kadar birçok konu hakkında bilgi verdi. Namazın farzları olduğu gibi orucun da farzları olduğunu belirten Ünlü, “Orucun farzı üçtür. Bunlar; niyet etmek. niyeti, ilk ve son vakitleri arasında yapmak, fecr-i sâdık, yani tan yeri ağarmasından, güneşin batmasına kadar olan zaman içinde, orucu bozan şeylerden sakınmaktır” dedi.

"Fecrin ağarmasından önce olmak şartı ile geciktirmek sünnettir"
İftarın nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Ünlü, “İftarı acele etmek ve sahuru, fecrin ağarmasından önce olmak şartı ile geciktirmek sünnettir. Resûlullah efendimiz, bu iki sünneti yapmaya çok dikkat ederdi. Dürerde deniyor ki; ’Seher vaktinde yenilen yemeğe sahur denir. Seher vakti, gecenin son altıda biridir’ Sahuru geciktirmek ve iftarı çabuk yapmak, insanın aczini gösterdiği için sünnet olmuştur. İbadet, acz ve ihtiyacı göstermek demektir. Nûr-ül-îzâh kitabında; ’Bulutsuz gecelerde iftarı çabuk yapmak müstehaptır’ deniyor. Bu kitabın şerhinde de; ’Bulutlu gecelerde orucun bozulmasından korunmak için, ihtiyatlı davranmalı yani iftarı biraz geciktirmelidir. Yıldızlar görünmeden önce iftar eden, acele etmiş olur’ denilmektedir” şeklinde konuştu.

“Hurma veya su, zeytin yahut tuz ile iftar edilir”
Ünlü, “Tahtâvîde ise ’Orucu namazdan önce bozmak müstehaptır. Bahr kitabında ve ibni Âbidînde denildiği gibi, iftarda acele etmek, yıldızlar görülmeden önce, iftar etmek demektir’ denilmektedir. Akşam namazını da, bu vakitte, yani erken kılmak müstehaptır. Güneşin battığı iyi anlaşılınca, önce eûzü ve besmele okuyup; (Allahümme yâ vâsi’al-magfireh igfirlî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil-müminîne vel müminât yevme yekûmülhisâb) denir. Bir iki lokma iftarlık yiyip; (Zehebezzamâ vebtelletil-urûk ve sebe-tel-ecr inşâallahü teâlâ) denir ve yemeğe başlanır. Hurma veya su, zeytin yahut tuz ile iftar edilir. Sonra, camide veya evde, cemaatle akşam namazı kılınır. Bundan sonra, akşam yemeği yenir. Sofrada yemekleri yemek, bilhassa ramazanda uzun süreceğinden, akşam namazının erken kılınması ve yemeğin, acele etmeyerek, rahat yenmesi için, az bir şeyle iftar edip, yemeği duadan ve namazdan sonra yemelidir. Böylece, oruç erken bozulmuş, namaz da erken kılınmış olur” diye konuştu.

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