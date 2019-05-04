İlahiyatçı Yazar Osman Ünlü, on bir ayın sultanı Ramazan ayı öncesi oruçla ilgili merak edilenler hakkında bilgi verdi. Ünlü, “Orucun farzı üçtür. Bunlar; niyet etmek, niyeti, ilk ve son vakitleri arasında yapmak, fecr-i sâdık, yani tan yeri ağarmasından, güneşin batmasına kadar olan zaman içinde orucu bozan şeylerden sakınmaktır” dedi.

Türkiye Gazetesi Yazarı İlahiyatçı Osman Ünlü, on bir ayın sultanı Ramazan ayı öncesi oruç hakkında merak edilenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü, orucun farzlarından iftarın nasıl yapılacağına kadar birçok konu hakkında bilgi verdi. Namazın farzları olduğu gibi orucun da farzları olduğunu belirten Ünlü, “Orucun farzı üçtür. Bunlar; niyet etmek. niyeti, ilk ve son vakitleri arasında yapmak, fecr-i sâdık, yani tan yeri ağarmasından, güneşin batmasına kadar olan zaman içinde, orucu bozan şeylerden sakınmaktır” dedi.

"Fecrin ağarmasından önce olmak şartı ile geciktirmek sünnettir"

İftarın nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Ünlü, “İftarı acele etmek ve sahuru, fecrin ağarmasından önce olmak şartı ile geciktirmek sünnettir. Resûlullah efendimiz, bu iki sünneti yapmaya çok dikkat ederdi. Dürerde deniyor ki; ’Seher vaktinde yenilen yemeğe sahur denir. Seher vakti, gecenin son altıda biridir’ Sahuru geciktirmek ve iftarı çabuk yapmak, insanın aczini gösterdiği için sünnet olmuştur. İbadet, acz ve ihtiyacı göstermek demektir. Nûr-ül-îzâh kitabında; ’Bulutsuz gecelerde iftarı çabuk yapmak müstehaptır’ deniyor. Bu kitabın şerhinde de; ’Bulutlu gecelerde orucun bozulmasından korunmak için, ihtiyatlı davranmalı yani iftarı biraz geciktirmelidir. Yıldızlar görünmeden önce iftar eden, acele etmiş olur’ denilmektedir” şeklinde konuştu.