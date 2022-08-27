İlanları gören öğrenci şaka sandı! 'Öğrenciye uygun' denilerek 30 bin TL kira istendi

Yurtlarda yer bulamayan üniversite öğrencileri çareyi ev kiralamakta buluyor ancak bazı yerlerde penceresi bile olmayan evlerin kiraları 5-6 bin liradan başlıyor. Konutta fiyat sorunu nedeniyle öğrenciler aynı evin içinde 5-6 kişi yaşamak zorunda kalabilirken, öğrenciler kiraya ortak bulabilmek için öğrenci sayısını artırarak geçinmeye çalışıyor.

''YAZIKLAR OLSUN''

Bununla birlikte Haber Global'in haberine göre fırsatçı ev sahipleri kiralık ev ilanlarına "öğrenciye uygun" diyerek fahiş fiyatlar belirledi. Öğrenciler bu fiyatları görünce önce şaka yapıldığını sandı. 12 bin 500 istenen bir evi gören vatandaş, 'dalga geçiyorlar herhalde' diyerek tepki gösterirken, başka biri, ''Yazıklar olsun demekten başka bir şey diyemiyorum'' dedi.

''BAKMAK İSTİYORSANIZ GELİN BAKIN EVE''

7-8 bin liradan başlayan 30 bine kadar çıkan kiralar isyan ettirirken, telefonla görüşülen ilan sahibine ''12 bin 500'e 'öğrenciye uygun' denilen evi soruldu. İlan sahibi ise, ''Bunun cevabını veremem. Bu konulara girmek istemiyorum. Bakmak istiyorsanız gelin bakın eve'' şeklinde cevap verdi.





