Hilary Duff çıplak pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü 'Seksten soğudum' demişti...

Sayısız dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Hilary Duf, 23 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla takipçilerini büyüledi.

Hilary Duff'ın pozlarını dünyaca ünlü birçok isim övmeye doyamadı.

3 çocuk annesi Hilary Duff, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Teksas doğumlu oyuncu, LzMcGuire dizisiyle dünyanın dört bir yanında tanınan bir isim haline gelmişti.

Özel yaşamıyla da merak uyandıran Duff, 2010 ve 2016 yılları arasında Mike Comrie ile evliydi. Sonrasında Matthew Koma ile hayatını birleştirdi.

Banks, Luca ve Mae adında 3 çocuğu olan Hilary Duff, hamilelik sürecinde seksten soğuduğunu itiraf etmişti.

Güzel oyuncu, aile hayatına dair kareleri sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.



