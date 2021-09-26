İlave Doz Şirketler İçin Büyük Kazanç Sağlayabilir

ABD, Amerikalılar'ın virüse karşı korumasını desteklemek için belli bir kesime ilave doz aşı için onay verirken bu, aşı üreticileri için milyarlarca kar anlamına geliyor.

Amerika’da geçen Perşembe günü sağlık yetkilileri 65 ve üzeriyle birlikte sağlık koşulları nedeniyle risk altında olan daha gençler için Pfizer’e ilave aşı onayı vermişti.

Bazı sağlık yetkilileri önümüzdeki haftalarda veya aylarda ilave aşıların daha fazla kitleler için onay almasını bekliyor. Bu, özellikle Pfizer ve Moderna için satışlarda ve karlarda büyük bir kazanç anlamına gelebilir.

Moderna'nın 2022 geliri için analistler arasındaki ortalama tahmin, Başkan Joe Biden'in Ağustos ortasındaki ilave aşı planını açıklamasından bu yana %35 arttı.

ABD'de şimdiye kadar yapılan aşıların çoğu, aşısını Pfizer/BioNTech’le Moderna’dan geldi. Sırasıyla yaklaşık 99 milyon ve 68 milyon insanı aşıladılar. Johnson & Johnson, yaklaşık 14 milyon kişiye yapılan aşıyla üçüncü sırada yer alıyor.

Henüz kaç kişinin daha ilave doz vurulması gerektiği tam olarak bilinmiyor. Ancak Morningstar analisti Karen Andersen, güçlendiricilerin tek başına önümüzdeki yıl Pfizer/BioNTech için yaklaşık 26 milyar dolar ve neredeyse tüm Amerikalılar için onaylanırsa Moderna için yaklaşık 14 milyar dolar getirmesini bekliyor.

J&J ve Avrupa'dan AstraZeneca, pandemi sırasında COVID-19 aşılarından kar elde etmeyi düşünmediklerini açıklamışlardı.

Pfizer ve Moderna için, güçlendiriciler orijinal dozlardan daha karlı olabilir, çünkü ilk etapta şirketlerin aşıları piyasaya sürmek için yaptıkları araştırma ve geliştirme maliyetleri olmayacak.

WBB Securities CEO'su Steve Brozak, ilave dozların ilk dozlara kıyasla "neredeyse saf karı" temsil edeceğini söyledi.

İlaç üreticileri kar bekleyen tek işletmeler değil. Gabelli Funds portföy yöneticisi Jeff Jonas'a göre, eczane zincirleri CVS Health ve Walgreens'in her biri 800 milyon dolardan fazla gelir getirebilir.

İlaç üreticileri ayrıca virüsün belirli türlerini hedefleyen COVID-19 aşıları geliştiriyor ve insanların grip için aldıkları gibi yıllık aşılara ihtiyaç duyabileceklerini söylüyor. Tüm bunlar, aşıları önemli bir sürekli gelir kaynağı haline getirebilir.

Pfizer, Temmuz ayında COVID-19 aşısından elde edilen gelirin bu yıl 33,5 milyar dolara ulaşmasını beklediğini söyledi; bu, güçlendiricilerin etkisine veya aşıların ilkokul çocuklarına genişleme olasılığına bağlı olarak değişebilecek bir tahmin.

Michigan Üniversitesi'nde işletme profesörü olan Erik Gordon, bunun gelecekteki aşı geliştirmesi için iyi işaret olduğunu belirtti.

Gordon, aşıların normalde hiçbir yerde tedaviler kadar karlı olmadığını söyledi. Ancak COVID-19 aşılarının başarısı daha fazla ilaç üreticisini ve risk sermayedarını bu sahaya çekebilir.

