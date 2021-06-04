MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İlayda Alişan ile aşk yaşayan Serkay tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında?

İlayda Alişan ile aşk yaşayan Serkay tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında?

04.06.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önce inkar ettiler, sonra el ele yakalandılar! Masumiyet dizisindeki rolü ile dikkatleri çeken Serkay Tütüncü, dizideki rol arkadaşı İlayda Alişan ile olan aşkıyla gündemde yer aldı. Masumiyet dizisindeki İlker Ilgaz karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, son zamanlarda sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında bulunuyor.

İlayda Alişan, geçtiğimiz günlerde Serkay Tütüncü ile aralarındaki aşk dedikodularını yalanlamıştı. Ancak Masumiyet dizisinin başrol çifti dün, el ele yakalandı. Yeni bir dizi aşkı gerçek olurken, Serkay Tütüncü ise tekrar sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Serkay Tütüncü kimdir?

Masumiyet dizisinde ünlü iş insanı İlker Ilgaz'ı canlandıran Serkay Tütüncü ilk bölümün ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
İlk olarak Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Serkay Tütüncü, oyunculuk kariyerine 2018 yılında yayınlanan “İnsanlık Suçu” dizisiyle başladı.
7 Şubat 1991 tarihinde İzmir Tire’de dünyaya gelen Serkay Tütüncü, eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamladı. İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi.
Serkay Tütüncü, Survivor'ın 2016 sezonunda Gönüllüler ekibine dahil oldu. Survivor ardından oyunculuk kariyerine adım attı. 2018 yılında yayınlanan “İnsanlık Suçu” dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı.
Ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan “Afili Aşk” dizisinde Volkan karakterini, sonrasında “Bay Yanlış” dizisinde Ozan karakterini canlandırdı.
Serkay Tütüncü en son, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ gibi usta isimlerin de kadrosunda yer aldığı “Masumiyet “dizisinde İlker karakterini canlandırdı.

Dizi aşkı gerçek oldu!

Dizi aşkı gerçek oldu!
Serkay Tütüncü, beraber başrol oynadığı İlayda Alişan ile el ele yakalandı. İlayda Alişan geçtiğimiz haftalarda çıkan aşk dedikodularını ise sert bir dille yalanlamıştı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İlayda Alişan Serkay Tütüncü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

Destek veren ünlüler hakkında şoke eden gelişme

Destek veren ünlüler hakkında şoke eden gelişme

Hatay'da askeri TIR çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Hatay'da askeri TIR çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz

Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz

Yıllar sonra ifşa etti! Şoke eden iddia

Yıllar sonra ifşa etti! Şoke eden iddia

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Hayranları İnci’yi linç etti: Yaptığın ayıp

Hayranları İnci’yi linç etti: Yaptığın ayıp

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Çukur final bölümü fragmanı yayınlandı!

Çukur final bölümü fragmanı yayınlandı!

Müzisyenlerle ilgili yorumu tepki çekince paylaşımını sildi

Müzisyenlerle ilgili yorumu tepki çekince paylaşımını sildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.