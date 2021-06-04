İlayda Alişan ile aşk yaşayan Serkay tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında?

İlayda Alişan, geçtiğimiz günlerde Serkay Tütüncü ile aralarındaki aşk dedikodularını yalanlamıştı. Ancak Masumiyet dizisinin başrol çifti dün, el ele yakalandı. Yeni bir dizi aşkı gerçek olurken, Serkay Tütüncü ise tekrar sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Serkay Tütüncü kimdir?

Masumiyet dizisinde ünlü iş insanı İlker Ilgaz'ı canlandıran Serkay Tütüncü ilk bölümün ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

İlk olarak Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Serkay Tütüncü, oyunculuk kariyerine 2018 yılında yayınlanan “İnsanlık Suçu” dizisiyle başladı.

7 Şubat 1991 tarihinde İzmir Tire’de dünyaya gelen Serkay Tütüncü, eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamladı. İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi.

Serkay Tütüncü, Survivor'ın 2016 sezonunda Gönüllüler ekibine dahil oldu. Survivor ardından oyunculuk kariyerine adım attı. 2018 yılında yayınlanan “İnsanlık Suçu” dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı.

Ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan “Afili Aşk” dizisinde Volkan karakterini, sonrasında “Bay Yanlış” dizisinde Ozan karakterini canlandırdı.

Serkay Tütüncü en son, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ gibi usta isimlerin de kadrosunda yer aldığı “Masumiyet “dizisinde İlker karakterini canlandırdı.