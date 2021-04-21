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İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü’den 'üşüme' pozu

21.04.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumiyet dizisinin belalı çifti İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü, sosyal medya hesaplarından aktif bir şekilde paylaşım yapmaya devam ediyor.

İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü’den 'üşüme' pozu

Masumiyet dizisinin Ela’sı İlayda Alişan ile İlker’i Serkay Tütüncü kariyerlerinin en parlak dönemlerini yaşıyor. Sosyal medyada da aktif olan iki genç oyuncu takipçi sayılarını da bir hayli arttırmış durumda.

İLAYDA ALİŞAN’LA SERKAY TÜTÜNCÜ POZU

Dizide hastalıklı bir aşık olan Ela karakterine hayat veren İlayda Alişan, İlker’i oynayan partneri Serkay Tütüncü ile bir pozlarını paylaştı.

ilaydaalisan-6

Havanın buz gibi olduğu bir İstanbul akşamında iki oyuncu anlaşılan çok üşümüş. Çekimler sırasında verdikleri pozlara da “Dış mı geceler?” diye not düşen Tütüncü’ye İlayda Alişan da “Daha çok üşüyeceğimiz derken bunu dememiştim” notuyla durumu ortaya koymakta…

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