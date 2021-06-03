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İlayda Alişan yalanlamıştı ama el ele yakalandılar! İşte Masumiyet'in 'masum aşıkları'nın o görüntüsü...

03.06.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'nin sevilen dizisi Masumiyet oldukça büyük bir izlenme oranı elde etmiş ancak geçtiğimiz günlerde ekran ömrünü tamamlayarak macerasını noktalamıştı. Dizinin sevilen başrol çifti İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün hayranları ise ikilinin dizide yakınlaşıp aşk yaşadığını iddia etmişti. Daha önce iddiaları sert bir dille yalanlayan İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ile el ele yakalandı. Tütüncü'nün Alişan'a olan yakınlığı ve elini öpmesi gözden kaçmadı.

İşte İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün çok konuşulan görüntüleri...

İLAYDA ALİŞAN İLE EL ELE YAKALANDILAR! İŞTE MASUMİYET'İN MASUM AŞIKLARI...

FOX TV'nin sevilen dizisi Masumiyet, yayınlandığı ilk bölümden bu yana çok konuşulmuş ve oldukça yüksek oranlarda bir izlenme kaydetmişti.

AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ
Dizinin başrol oyuncularından İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün bu dizi sayesinde yakınlaştığı ve aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

"KARİYERİME ODAKLANDIM" DEMİŞTİ

"KARİYERİME ODAKLANDIM" DEMİŞTİ
25 yaşındaki güzel oyuncu aşk konusundaki iddialara tepki göstermiş ve “İddialar yalan. Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor. Üzülüyorum. Aşka değil, kariyerime odaklandım” şeklinde konuşmuştu.
İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün hayran ve takipçileri ise ikilinin dizide yaşamış olduğu aşkın gerçeğe dönüştüğünü iddia etmeyi sürdürmüştü.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER: İLAYDA'NIN ELİNİ ÖPTÜ!

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER: İLAYDA'NIN ELİNİ ÖPTÜ!
Son gelen haberlere göre İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü el ele şekilde görüntülendi. Aşk iddialarını daha önce reddeden Alişan ve Tütüncü'nün bu yakın pozu sevenlerini oldukça şaşırttı.

ÖNCEKİ İLİŞKİSİNİ NOKTALAMIŞTI

ÖNCEKİ İLİŞKİSİNİ NOKTALAMIŞTI
Daha önce Acun llıcalı'nın programı olan Survivor 2016'da finalde Avatar Atakan'a karşı kıl payı kaybeden Serkay Tütüncü'nün aşk yaşadığı büyük aşkı Cansu ile ilişkisi bitmişti.
Tütüncü'nün program sonrası bir kaç isimle daha aşk yaşadığı ve sonunda aradığı aşkı İlayda Alişan'da bulduğu konuşuluyor.

İDDİALAR HAKKINDA AÇIKLAMA GELMEDİ

İDDİALAR HAKKINDA AÇIKLAMA GELMEDİ
Aralarında önemli bir yaş farkı da bulunan ikiliden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce iddialara yanıt veren İlayda Alişan'ın fotoğraflar hakkında açıklama yapması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
İlayda Alişan Serkay Tütüncü
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