İlayda Alişan yalanlamıştı ama el ele yakalandılar! İşte Masumiyet'in 'masum aşıkları'nın o görüntüsü...

İşte İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün çok konuşulan görüntüleri...

İLAYDA ALİŞAN İLE EL ELE YAKALANDILAR! İŞTE MASUMİYET'İN MASUM AŞIKLARI...

FOX TV'nin sevilen dizisi Masumiyet, yayınlandığı ilk bölümden bu yana çok konuşulmuş ve oldukça yüksek oranlarda bir izlenme kaydetmişti.

AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ Dizinin başrol oyuncularından İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün bu dizi sayesinde yakınlaştığı ve aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

"KARİYERİME ODAKLANDIM" DEMİŞTİ 25 yaşındaki güzel oyuncu aşk konusundaki iddialara tepki göstermiş ve “İddialar yalan. Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor. Üzülüyorum. Aşka değil, kariyerime odaklandım” şeklinde konuşmuştu.

İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün hayran ve takipçileri ise ikilinin dizide yaşamış olduğu aşkın gerçeğe dönüştüğünü iddia etmeyi sürdürmüştü.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER: İLAYDA'NIN ELİNİ ÖPTÜ! Son gelen haberlere göre İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü el ele şekilde görüntülendi. Aşk iddialarını daha önce reddeden Alişan ve Tütüncü'nün bu yakın pozu sevenlerini oldukça şaşırttı.

ÖNCEKİ İLİŞKİSİNİ NOKTALAMIŞTI Daha önce Acun llıcalı'nın programı olan Survivor 2016'da finalde Avatar Atakan'a karşı kıl payı kaybeden Serkay Tütüncü'nün aşk yaşadığı büyük aşkı Cansu ile ilişkisi bitmişti.

Tütüncü'nün program sonrası bir kaç isimle daha aşk yaşadığı ve sonunda aradığı aşkı İlayda Alişan'da bulduğu konuşuluyor.