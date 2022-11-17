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İlayda Alişan'ın yeni tarzına yorum yağdı! 'Hemen eski haline dön'

17.11.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Burak Yörük ile paylaştığı Seversin dizisinin final yapması ardından tarz değişikliğine giden güzel oyuncu İlayda Alişan, yeni saç rengiyle beğenilmedi.

İlayda Alişan'ın yeni tarzına yorum yağdı! 'Hemen eski haline dön'

Daha önce Kırmızı Oda ve Masumiyet gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İlayda Alişan, doğal sarı saçlarını siyaha boyatınca takipçilerinin diline düştü. Sosyal medya kullanıcıları, İlayda Alişan'ın son haline ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'' ve ''Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlarda bulundu.

İlayda Alişan yeni tarzını paylaştı! Takipçileri 'Hemen eski haline dön' dedi

Bazı takipçileri ise İlayda Alişan'a bu saç renginin de çok yakıştığını belirtti.

İlayda Alişan'ın başrolde yer aldığı Seversin dizisi geçtiğimi ekim ayında son bölümüyle ekrana gelmişti.

İlayda Alişan, Ateş Kuşları dizisiyle yeniden kamera karşısına geçecek. Güzel oyuncuya, Hande Soral, Görkem Sevindik ve Erdem Şanlı eşlik edecek.

Bir dönem Masumiyet dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan İlayda Alişan, bir süredir yalnız.


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