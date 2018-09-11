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İlayda, okumak için yetkililerden yol istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 10:04 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Taş Mahallesi'ndeki bir ara sokakta müstakil evde yaşayan ve doğuştan sol bacağı olmayan 13 yaşındaki İlayda Kırkan, okula gidebilmek için yetkililerden evlerinin bulunduğu sokağa yol yapılmasını istiyor.

İlayda, okumak için yetkililerden yol istiyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Taş Mahallesi'ndeki bir ara sokakta müstakil evde yaşayan ve doğuştan sol bacağı olmayan 13 yaşındaki İlayda Kırkan, okula gidebilmek için yetkililerden evlerinin bulunduğu sokağa yol yapılmasını istiyor.
Öğretmen babanın 5 çocuğunun ortancası olan İlayda Kırkan, 100 metrelik mesafeyi yürüyüp, okul servisene binmek için bile annesinin yardımına ihtiyaç duyuyor. Bu zorluklar da evlerinin ara sokakta olmasından kaynaklanıyor. Okul servisi, dar bir patika olan yoldan geçip, evin önüne kadar gelemediği için sadece 100 metrelik olan mesafe, doğuştan sol bacağı olmayan İlayda ve annesi Gülperi Kırkan için işkenceye dönüşüyor. Bu yıl 8. sınıfa gidecek olan İlayda, bugüne kadar özellikle de kış aylarında annesinin sırtına binerek 100 metre olan mesafiyi geçerek servise bindiğini anlattı.
Büyüyüp kilo aldığı için artık bunun da mümkün olmadığını belirten İlayda, yol yapılıp, servis aracının evlerinin öne kadar gelebilmesi için yetkililerden yardım istiyor. Aksi durumda okulu bırakmak zorunda kalacağını anlatan İlayda, "Annem ve babam okula gidebilmem için bugüne kadar ellerinden geleni yaptılar. Ancak onların yapacağı yardımlar sınırlı. Yetkililer, evimizin olduğu yere kadar bir yol yaparsa okuyup, tıp fakültesine gitmeyi düşünüyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine de bugüne kadar bana yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Evimizin yakınında okul olmasına rağmen servis desteğinde bulunup, beni engelliler için şartları daha iyi olan başka bir okula gönderdiler. Okumam için gerekli her şeyi yapılıyor. Sınıfım giriş katında, engelli lavabosuna kadar her türlü kolaylık sağlanmış. Arkadaşlarımın da destiğiyle ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Tek sorunum yol bu sıkıntını da giderilmesini istiyorum" dedi.
Öğretmen olan baba Zekayi Kırkan ise evlerinin bulunduğu sokağa yol yapılması için bugüne kadar her yere müracaatta bulunduğunu söyledi. Şimdiye kadar sonuç alamadığını anlatan baba Kırkan, kızının rahat edebilmesi ve okul servis aracının eve en yakın noktaya kadar gelmesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait bir arsayı kiralayarak, buraya küçük bir yol bile yapmış. Ancak kızı için zorlu olan 100 metre kadar bir mesafenin halen bulunduğunu anlatan Kırkan, bu konuda komşularının da arsa bağışında bulunduğunu, kızının okuması için tek beklentileinin yol olduğunu belirtti.

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İlayda, okumak için yetkililerden yol istiyorİlayda, okumak için yetkililerden yol istiyorİlayda, okumak için yetkililerden yol istiyorİlayda, okumak için yetkililerden yol istiyor

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