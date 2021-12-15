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  4. İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan olay paylaşım! Önce paylaştı sonra sildi

İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan olay paylaşım! Önce paylaştı sonra sildi

15.12.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sezonu yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker aşkı, magazin gündeminin ilgiyle takip edilen konuları arasında yer alıyor. Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın, önce paylaşıp sonra sildiği tweet, sosyal medyada ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan olay paylaşım! Önce paylaştı sonra sildi

Survivor sona erdikten sonra nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan ve takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açan İsmail Balaban, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Balaban, Twitter hesabından paylaştığı ''Yanlış kişiye güvenmiş'' notuyla kafa karıştırdı. Ünlü güreşçinin, paylaşımını kısa süre içerisinde kaldırması dikkat çekti.

İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan olay paylaşım! Önce paylaştı sonra sildi

Sosyal medya kullanıcıları, İsmail Balaban'ın ''Yanlış insana güvenmiş'' yazılı tweetini, ''Eski nişanlısı Gamze'ye gönderme yapmış'' şeklinde yorumlarken, kimi ise Balaban ve Şeker'in arasının bozuk olduğunu ve Balaban'ın bu sözleri İlayda Şeker'e söylediğini iddia etti.

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İsmail Balaban
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