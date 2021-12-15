İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan olay paylaşım! Önce paylaştı sonra sildi

Survivor sona erdikten sonra nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan ve takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açan İsmail Balaban, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Balaban, Twitter hesabından paylaştığı ''Yanlış kişiye güvenmiş'' notuyla kafa karıştırdı. Ünlü güreşçinin, paylaşımını kısa süre içerisinde kaldırması dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, İsmail Balaban'ın ''Yanlış insana güvenmiş'' yazılı tweetini, ''Eski nişanlısı Gamze'ye gönderme yapmış'' şeklinde yorumlarken, kimi ise Balaban ve Şeker'in arasının bozuk olduğunu ve Balaban'ın bu sözleri İlayda Şeker'e söylediğini iddia etti.

