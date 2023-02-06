İlayda Şeker Adıyaman'daki kuzeni için yardım istedi! Kahramanmaraş depremi sonrası yardım istedi

Survivor 2021 şampiyonu ve başpehlivan İsmail Balaban ile evlenen İlayda Şeker de Kahramanmaraş'ta büyük yıkıma sebep olan deprem sonrası paylaşım yaptı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Pek çok ilde hissedilen deprem sonrası İlayda Şeker Adıyaman'daki kuzeninden haber alamayınca yardımı sosyal medyadan istedi.

Şeker paylaşımında "Kuzenim Aykut Bulut Adıyaman isias oteldeki rehber grubu ile konaklıyordu gruptan veya kuzenimden haber alamıyorum" dedi.

