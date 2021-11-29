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İlayda Şeker İsmail Balaban'a 'Kocam' dedi! Sosyal medya çalkalandı!

29.11.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 yarışmacıları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın aşkı, doludizgin devam ediyor. İlayda Şeker'in, Instagram hesabından paylaştığı videoda, Balaban'a 'kocam' sözüyle hitap etmesi, kafaları karıştırdı.

İlayda Şeker İsmail Balaban'a 'Kocam' dedi! Sosyal medya çalkalandı!

Survivor'dan döndükten sonra nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, adadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Evliliğe yeşil ışık yakan İlayda Şeker'in, İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban ile düğün alışverişine çıktığı iddia edildi. Sosyal medyayı sallayan fotoğrafın, Antalya'da düğün alışverişi yapılan bir pasajda çekildiği öne sürüldü. İlayda Şeker'in, İsmail Balaban ile spor yaptığı videoda, Balaban'a 'Kocam' sözüyle hitap etmesi ise ikilinin sevenlerine ikinci bir şok yaşattı.

İlayda Şeker ve Ümmü Gülsüm Balaban ile düğün alışverişinde!

İlayda Şeker, geçtiğimiz günlerde takipçisinden gelen ''Düğün ne zaman?'' sorusuna, ''Arkadaşlar, farkında mısınız bilmiyorum ama ben Antalya'da yaşıyorum. Sizce neden?'' yanıtını vermişti.

Eski gelinine 'yılan' demişti! İlayda Şeker ve Ümmü Gülsüm Balaban düğün alışverişinde!

Şeker'in, ''Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?'' sorusuna vediği ''Antalya Elmalı'da'' yanıtı da, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İlayda Şeker İsmail Balaban'a 'Kocam' dedi! Sosyal medya çalkalandı!

Sevgilisi İsmail Balaban'ın isteği üzerine tüm cesur pozlarını silen Şeker'in, Ümmü Gülsüm Balaban ile çok iyi anlaştığı konuşuluyor. Ümmü Gülsüm Balaban, Survivor'da yarıştığı süreçte oğlu İsmail Balaban'ı arayarak nişanlısı Gamze Atakan'ı eleştirmiş, gelini için 'yılan' ifadesini kullanmıştı.

İlayda Şeker İsmail Balaban'a 'Kocam' dedi! Sosyal medya çalkalandı!


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Anahtar Kelimeler:
survivor İsmail Balaban
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