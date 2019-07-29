HABER

İlayda Sinem, annesi ve kardeşlerinin yanında toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 14:42 | Son Güncelleme

 DÜZCE’nin Akçakoca ilçesindeki dün cansız bedeni bulunan İlayda Sinem Kaplan (7), aynı sel felaketinde yaşamını yitiren annesi ile biri ikizi, 2 kardeşinin yanında toprağa verildi.

İlayda Sinem, annesi ve kardeşlerinin yanında toprağa verildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’nin Akçakoca ilçesindeki dün cansız bedeni bulunan İlayda Sinem Kaplan (7), aynı sel felaketinde yaşamını yitiren annesi ile biri ikizi, 2 kardeşinin yanında toprağa verildi.
Düzce’de 17 Temmuz günü etkili olan şiddetli yağıştan en fazla etkilenen Akçakoca’nın Esmahanım köyünde yaşanan sel felaketinde kaybolan, dün ise cansız bedenine ulaşılan İlayda Sinem Kaplan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Kaplan’ın cenazesi, Aziziye Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, daire amirleri, baba Erkan Kaplan ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından İlayda Sinem Kaplan'ın cenazesi, aynı sel felaketinde yaşamını yitiren Nilgün Kaplan (39) ile kardeşleri Funda (9) ve ikizi olan Sanem (7) kaplanın yanında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Sanem Kaplan'ın cenazesi 22 Temmuz'da, annesi Nilgün ve kardeşi Funda Kaplan’ın cenazeleri ise 23 Temmuz'da bulunmuştu.

FOTOĞRAFLI

İlayda Sinem, annesi ve kardeşlerinin yanında toprağa verildiİlayda Sinem, annesi ve kardeşlerinin yanında toprağa verildiİlayda Sinem, annesi ve kardeşlerinin yanında toprağa verildiİlayda Sinem, annesi ve kardeşlerinin yanında toprağa verildi

PARTNER Whatsapp kullanıcılarına müjde! Öyle bir özellik geliyor ki... Whatsapp kullanıcılarına müjde! Öyle bir özellik geliyor ki...
Yaralı Leyleğe muhtar sahip çıktıYaralı Leyleğe muhtar sahip çıktı
Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kadın polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattıPsikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kadın polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Doları düşüren 10 neden

Doları düşüren 10 neden

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! AK Parti Belediye Meclis üyesi ile yeğenini şehit eden terörist yakalandı

AK Partili ismi şehit etmişti!

İzmir'de Işılay Saygın için tören

İzmir'de Işılay Saygın için tören

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Son dakika: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4'ü polis 6 yaralı

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı!

Aranan terörist listelerinden 175 milyon TL eksildi

175 milyon TL eksildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.