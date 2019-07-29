İlayda Sinem, annesi ve kardeşlerinin yanında toprağa verildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’nin Akçakoca ilçesindeki dün cansız bedeni bulunan İlayda Sinem Kaplan (7), aynı sel felaketinde yaşamını yitiren annesi ile biri ikizi, 2 kardeşinin yanında toprağa verildi.

Düzce’de 17 Temmuz günü etkili olan şiddetli yağıştan en fazla etkilenen Akçakoca’nın Esmahanım köyünde yaşanan sel felaketinde kaybolan, dün ise cansız bedenine ulaşılan İlayda Sinem Kaplan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Kaplan’ın cenazesi, Aziziye Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, daire amirleri, baba Erkan Kaplan ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından İlayda Sinem Kaplan'ın cenazesi, aynı sel felaketinde yaşamını yitiren Nilgün Kaplan (39) ile kardeşleri Funda (9) ve ikizi olan Sanem (7) kaplanın yanında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sanem Kaplan'ın cenazesi 22 Temmuz'da, annesi Nilgün ve kardeşi Funda Kaplan’ın cenazeleri ise 23 Temmuz'da bulunmuştu.

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