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İlber Ortaylı: Atatürk'ün dublörü bulunmuş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 09:50 | Son Güncelleme

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldığı canlı yayında çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Ortaylı, 'Belgelendiremediğim için bu hatırattan bahsetmek durumundayım. Atatürk'ün güya dublörü bulunmuş.' ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı: Atatürk'ün dublörü bulunmuş!

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Habertürk TV canlı yayınına katıldı. Başbuğ, Kuva-yi Milliye'nin kurulmasına ilişkin olarak "Yunan işgali İzmir'de başladığı andan itibaren Ege bölgesinde halkın kendi kendine bir yapılanması var. Bölgesel bölgesel. Bunu Kuva-yi Milliye'nin başlangıcı olarak görüyoruz" dedi.

Başbuğ, şöyle devam etti: "Nereye geliyoruz Sivas Kongresi'ne geliyoruz. Orada karar alınıyor. Kuva-yi Milliye'nin kurulması. Burada önemli olan bu devam edecek. Kuva-yi Milliye ile mi Kurtuluş savaşı devam edecek yoksa düzenli ordu ile mi? Düzenli orduyu düşünen iki kişi var. Mustafa Kemal ve İsmet Paşa. Ali Fuat Paşa Batı cephesi kurulacak ilk komutan budur. Buradan bir düzenli orduya gidilecek. İnönü savaşları hiç tartışmasız başarıdır."

'KOMUTANI DAHİLEŞTİREN ŞEY GERİ ÇEKİLME HAREKATIDIR'

Başbuğ, "Komutanı dahileştiren şey geri çekilme harekatıdır. Sakarya'nın doğusuna çekilme kararını Mustafa Kemal'den başka hiçbir komutan veremezdi" dedi.

"ATATÜRK'ÜN GÜYA DUBLÖRÜ BULUNMUŞ"

Başbuğ'un ardından söz alan Ortaylı, "Belgelendiremediğim için bu hatırattan bahsetmek durumundayım. Atatürk'ün güya dublörü bulunmuş. Bir orada görünüyor, bir burada görünüyor. Ama belgelenene kadar bunu bir kenara bırakıyoruz" diye konuştu.

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ilber ortaylı İlker Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk dublör

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Hep merak ederim. İnönü zafer üstüne zafer kazanıyor. Düşman Ankara kapılarına dayanıyor. Nasıl oluyor da oluyor.
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