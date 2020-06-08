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İlber Ortaylı'dan Ayasofya'yla ilgili çarpıcı açıklama: Politika aracı yapılmamalıdır, tehlikelidir

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 15:27 | Son Güncelleme

Ayasofya tartışması büyüyor. Danıştay'ın kararı beklenirken müze kararı iptal olursa tarihi camininin ibadete açılması gündeme gelecek. Tarihçi Prof. İlber Ortaylı, Ayasofya tartışmalarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Ortaylı, "Caminin bir bölümünde namaz vakitlerinde ezan okunuyor, cuma namazı da kılınıyor. Çocuk oyuncağı değildir, politika aracı yapılmamalıdır, çok tehlikelidir. Müzeciler, tarihçiler buna dikkat etmeli. Cumhuriyet yönetiminin 1934 yılındaki kararına itaat etmeliyiz." de

İlber Ortaylı'dan Ayasofya'yla ilgili çarpıcı açıklama: Politika aracı yapılmamalıdır, tehlikelidir

İstanbul’un fethinin simgelerinden Ayasofya, yargının gündeminde… Danıştay, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemli davayı gündemine aldı. Danıştay, davayı 2 Temmuz’da karara bağlayacak.

Habertük canlı yayınında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan tarihçi İlber Ortaylı, şu ifadeleri kullandı;

BAZI BÖLÜMDELER NAMAZ KILINIYOR

1934 yılında müzeye çevrilişinde şüphesiz ki beynelmilel tartışmaların etkisi vardır. Bu tartışma bugün de sürüyor. Bazı kendini bilmez Hristiyan çevreler, burayı kilise olarak kullanmak, burada ayin yapmak istiyorlar. Buna ancak gülünür. Böyle kimselere alsa yüz verilemez.

'EZAN OKUNUYOR, CUMA NAMAZI KILINIYOR'

Burası 1934 yılında Cumhuriyet hükümeti kararıyla müzeye çevrilmiştir. Burada birtakım gösterilere, törenlere gerek yoktur. Kaldı ki caminin bir bölümünde de namaz vakitlerinde ezan okunuyor, cuma namazı da kılınıyor.

POLİTİKA ARACI YAPMAK ÇOK TEHLİKELİ

Çocuk oyuncağı değildir, politika aracı yapılmamalıdır, çok tehlikelidir. Bunu karşılayacak gücünüzün olması gerekir.

Müzeciler ve tarihçiler buna dikkat etmeli. Cumhuriyet yönetiminin 1934 yılındaki kararına itaat etmeliyiz.

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