İlber Ortaylı'dan çarpıcı 'üçüncü dünya savaşı' sözleri: Uzun bir süre hayat olmayacak

Savaşlar, salgın hastalıklar, doğal yıkımlar derken insanlığın nereye gittiği her geçen yıl daha fazla sorgulanmaya başladı. Son dönemde dünyayı diken üstünde tutan çatışmalar da üçüncü bir dünya savaşı olasılığını sürekli gündeme getiriyor. Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuyla ilgili değerlendirmesi dikkat çekti.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINA YAVAŞ YAVAŞ GİRİYORUZ"

İlber Ortaylı Ekol TV'de Oylum Talu'nun konuğu oldu, soruları yanıtlandırdı. Talu'nun "Şu anda üçüncü bir dünya savaşı içinde miyiz sizce?" sorusuna Ortaylı şöyle yanıt verdi:

"Yavaş yavaş giriyoruz. Ama herhalde global bir harp olmaz. Şurası bir gerçek; insanoğlunun bu tabiatı tahrip etme ihtimali yüksek. Yani kendimizi yok edeceğiz, türümüzü yok edeceğiz, alt türleri yok edeceğiz. Sonra uzun bir müddet hayat olmayacak. Hatta belki onları bile kurutacağız.

"HAYAT SIRF BU DÜNYA'YA MAHSUS OLMAYABİLİR"

Milyonlarca yıldızın olduğu bir evrende kim bilir buna benzer şeyler var, bilmiyoruz. Samanyolu'nun ötesinde bile gezegenler, gezegenler... Niye orada da böyle bir şey olmasın, bu hayat sırf Dünya'ya mı mahsus? Kim bilir orada da neler var, bilmiyoruz."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır