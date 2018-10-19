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İlber Ortaylı'dan Danıştay'ın 'Andımız' kararı hakkında flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 14:23 | Son Güncelleme

Danıştay'ın Öğrenci Andı'nı kaldıran hükmü iptal etmesini değerlendiren ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Andımız herhalde geri gelecek, yok gelmeyecekti. Öyle şeylere dokundurtmak ayıp. Kalkması yanlıştı" dedi.

İlber Ortaylı'dan Danıştay'ın 'Andımız' kararı hakkında flaş açıklama

Silivri'de düzenlenen "Dünden Yarına Tarih Konuşmaları"nın konuğu olan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, soru üzerine andımız tartışmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İlber Ortaylı, "Andımız herhalde geri gelecek, yok gelmeyecekti. Öyle şeylere dokundurtmak ayıp. Kalkması yanlıştı ve küstahlıktı" diye konuştu.

Geçtiğimiz çarşamba akşamı hayatını kaybeden Usta Foto Muhabiri Ara Güler ile aralarındaki dostluğa da değinen Ortaylı, "Biz Ara Gürel ile onun son 10 yılında ahbaptık. Kendisi son zamanlarda hasta ve yorgundu, haftada 3 kez diyalize giriyordu, yürüme güçlüğü çekiyordu. Ama beyni çok iyi çalışıyordu, espri yapıyordu, doyulmaz biriydi. Birlikte fotoğraflarımız, anılarımız var çünkü çok sık görüşüyorduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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