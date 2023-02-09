İlber Ortaylı'dan deprem bölgesi için kritik çağrı! 'Bir hafta daha tatil verilmeli ki...'

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından depremin vurduğu illerde arama kurtarma ve yardım faaliyetleri devam ediyor. Enkazlardaki çalışmalar ve depremzedelere yardımlar konusunda Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan da bir çağrı geldi.

Sosyal medya hesaplarından liseler ve üniversitelerde tatilin bir hafta daha uzatılması çağrısı yapan Ortaylı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de her yerde bütün gençler sahada. Liselere ve üniversitelere bir hafta daha tatil verilmeli ki desteğe devam etsinler. Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin dikkatine."



