İlber Ortaylı'dan Milli Eğitim Bakanı Tekin ile ilgili dikkat çeken sözler: "1,5 seneyi bulmayacak seçimden sonra başkası gelecek"

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu. Eğitim probleminin konu edinildiği programda Ortaylı ve Şengör'ün Milli Eğitim Bakanı Tekin ile ilgili sözleri gündem oldu.

Eğitim politikasını eleştiren Celal Şengör, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liseye kadar din dersi doldurdu. Evrimi ayıklıyor, fizik dersini ayıklıyor. Bunu anlatamıyoruz. " dedi.

"1,5 SENEYİ BULMAYACAK"

Şengör'ün konuşması sırasında araya giren Ortaylı ise "Anlatmana gerek yok zaten, 1,5 seneyi bulmayacak seçimden sonra başkası gelecek. Bu parti seçilse bile eminim. Çünkü bu partinin de avantajı şudur. Başka arkadaşlara da hizmet imkanı sunalım diyorlar bu kadar açık." şeklinde konuştu.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır