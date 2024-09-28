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İlber Ortaylı'dan Milli Eğitim Bakanı Tekin ile ilgili dikkat çeken sözler: "1,5 seneyi bulmayacak seçimden sonra başkası gelecek"

28.09.2024 19:48
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Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Celal Şengör'ün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ilgili eleştirilerinin ardından dikkat çeken ifadeler kullandı. Ortaylı, "1,5 seneyi bulmayacak seçimden sonra başkası gelecek. Bu parti seçilse bile eminim." dedi.

İlber Ortaylı'dan Milli Eğitim Bakanı Tekin ile ilgili dikkat çeken sözler: "1,5 seneyi bulmayacak seçimden sonra başkası gelecek"

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu. Eğitim probleminin konu edinildiği programda Ortaylı ve Şengör'ün Milli Eğitim Bakanı Tekin ile ilgili sözleri gündem oldu.

Eğitim politikasını eleştiren Celal Şengör, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liseye kadar din dersi doldurdu. Evrimi ayıklıyor, fizik dersini ayıklıyor. Bunu anlatamıyoruz. " dedi.

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"1,5 SENEYİ BULMAYACAK"

Şengör'ün konuşması sırasında araya giren Ortaylı ise "Anlatmana gerek yok zaten, 1,5 seneyi bulmayacak seçimden sonra başkası gelecek. Bu parti seçilse bile eminim. Çünkü bu partinin de avantajı şudur. Başka arkadaşlara da hizmet imkanı sunalım diyorlar bu kadar açık." şeklinde konuştu.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Celal Şengör Fatih Altaylı İlber Ortaylı
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