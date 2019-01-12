HABER

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 16:55 | Son Güncelleme

Prof. Dr. İlber Ortaylı,Türk vatandaşlığı verilen Suriyeliler ile Rumeli göçmenlerini karşılaştıranlara "Haddinizi bilin" diye seslendi.

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

CNN Türk ekranlarında yayınlanan, Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem Özel programında konuşan Ortaylı şöyle konuştu:

"Kaybolan imparatorluğun hatta ana vatanın içinden gelen insanlar, sizin mütalaanızın haricindedir, haddinizi bilin. Suriyeliyi tutacaksan, burada kalsın diyeceksen kalsın, fakat kalkıp ama sizde zaten Rumeli'den geldiniz, yok adalardan geldiniz demesin. Nereden geleceklerdi ki, Fatih'in zamanında devlet-i Aliyye'nin sınırları neresiydi.

Bosna Hersek, Arnavutluk, Yunanistan'ın aşağısına inmişiz yani, bitmiş." diyerek, Türk göçmenlerle, Suriyelileri aynı kefeye koyanlara tepki gösterdi.

O günlerde Suriye'nin Osmanlı topraklarında olmadığını hatırlatan Ortaylı, "Bu son derece densizlik. Burada sırf cehalet değil, bana göre cehaletle beslenen etnik eğilimler var bu çok tehlikeli. kendi adını, kendi kültürünü koymamış insanlar bir şeyi yalıyorlar yani. Türk unsuruyla çok uğraşmaya başladılar. Bu sağlıklı değil, bu beni çok ürkütür" dedi.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Bayramiç Barajı'nda zirai ilaç atığı sorunu sürüyorBayramiç Barajı'nda zirai ilaç atığı sorunu sürüyor
Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonuTekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilber ortaylı Suriyeli rumeli göçmen

En Çok Okunan Haberler

HÜDA PAR yerel seçime katılmıyor!

HÜDA PAR yerel seçime katılmıyor!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

İzmir'de rekor yağış! Trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İstanbul polisi her yerde onu arıyor!

İstanbul polisi her yerde onu arıyor!

Ahmet Turgay İmamgiller hayatını kaybetti!

Ahmet Turgay İmamgiller hayatını kaybetti!

İstanbul'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Mahkemede korkunç sözler: Engelli kadın cinsel ilişki için bana baskı yaptı!

Mahkemede korkunç sözler: Engelli kadın bana baskı yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.