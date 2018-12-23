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İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 04:53 | Son Güncelleme

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, TRT'de yayınlanan Payitaht: Abdülhamid dizisini eleştirdi. Ortaylı, "Böyle bir Abdülhamid yok, böyle bir devir de yok" ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

CNN Türk ekranlarında yayınlanan, Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem Özel programında 'Payitaht: Abdülhamid' dizisi ve padişah Abdülhamid hakkında değerlendirmelerde bulunan Ortaylı, Sultan Abdülhamid dönemindeki tarım politikasını, "Onun yaptığı reformlarla, gelişen dışarıya açılan ordusunu besleyen bir tahıl üretimi maalesef aradan yüzyıl geçmeden bizim çok demokratik hükümetlerimiz tarafından yerle yeksan edilmiştir. 10 sene evvel sattığı mahsulatı şimdi alıyor başka yerlerden bu şaşılacak bir şey." sözleriyle ifade etti.

'SUSKUN BİR PADİŞAHTI'

"Son derece suskun, tedbirli konuşan, hiç renk vermeyen belki ses tonuyla bile öyle olan bir padişahtı" dediği Abdülhamid'i en iyi canlandıran kişinin Nahit Sırrı Örük olduğunu da sözlerine ekledi.

Bugünlerde yayınlanan Abdülhamid dizisi için "Dizi için konuşmayalım gücenirler, böyle bir Abdülhamid yok, böyle bir devir de yok" diyen Ortaylı, daha önce de çok konuşulan, sultanın konsolosa tokat attığı sahneyi "Osmanlı padişahı konsolos falan dövmez, sadece bir şeyhülislamımız bir konsolosu dövdürttü eline sağlık" sözleriyle eleştirdi.

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