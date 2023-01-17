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İlber Ortaylı'dan 'Türklük' açıklaması! Son günlerde tartışma konusu olmuştu, noktayı koydu: Türkiyeli değilim Türküm!

17.01.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı canlı yayına son günlerin sıcak tartışma konusu Türklük tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ortaylı yaptığı açıklamada "Bendeniz Türkiyeli değilim. Türkiye'yi çok seviyorum. Ecnebi olsaydım Türkolog olurdum. Şu anda ben Türküm" diye konuştu.

İlber Ortaylı'dan 'Türklük' açıklaması! Son günlerde tartışma konusu olmuştu, noktayı koydu: Türkiyeli değilim Türküm!

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında son günlerin sıcak tartışma konusu Türklük tartışmalarıyla ilgili görüşlerini açıkladı. Türkiyeli gibi bir tabire girmeyeceğini belirten Ortaylı, "Şu anda ben Türküm. Bunu böyle biliyorum. Bu bir mirastır. Bunu benimsersin, devam ettirirsin, o şekilde ölürsün." diye konuştu.

Prof. Ortaylı'nın açıklamaları şöyle;

Bu işin cıvıması, mantığın dışına çıkmak. Ben Türkçe'den uzak kalmayı yapamam. Zaten belli Türkçe'den uzak kalmayacağım. Türk dilinde yazıyor olmak. Türk şairisindir, Türk romancısısındır, Türk tarihçisisindir. Sovyet şairi, Sovyet yazarı, Sovyet tarihçisi gibi bir konsept gelmedi. Zaten o da Rusya'da tutmadı. Bu tutmaz. Kimse Amerikan tarihçisi demez. Halil İnalcık Amerika'da yazıyor diye Amerikan tarihçisi olmaz. Türkçe yazanlar, Türkçe yazıyorsa yazsın. Etnik kimliğini muhafaza etmek isteyen o dilde yazar. Bu çok açık bir şeydir. Mesela Türk dilinde yazanlar, saçma. Nizami Gencevi Türk'tür. Tek Türkçe beyiti yok. Bu fevkalade önemli bir olay. Yok Türkçe yazanlar boş laftır. Türkiyeli yazar falan beni hiç ilgilendirmiyor. O Türk edebiyatıdır. Etnik grubu beni ilgilendirmiyor. Meşhur şair Şehriyar, sureti katiyede Türk'tü ama Türk yazar değildi. Sonra Türkçe'ye başladı, Haydarbaba'yı yazdı ondan sonra Türk edebiyatının mensubu oldu.

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"BU BİR MİRASTIR"

İsteyen Türk olur, istemeyen olmaz. Memleketin adı Türkiye olur. Fransa'nın Fransa olması gibi. Basklar İspanya'da tabii ki çok milliyetçiler ama aynı Basklar Fransa'da hiç umurlarında değildir. Bu da Türkiye'dir. Üzerinde oynama hakkın yok. Beni zedelemeye hakkın yok. Senin yüzünden Türkiyeli gibi bir tabire giremem. İstemiyorsan isteme. Senin beni kendi çamaşırın içine koyma hakkın yok. Bendeniz Türkiyeli değilim. Türkiye'yi çok seviyorum. Ecnebi olsaydım Türkolog olurdum. Şu anda ben Türküm. Bunu böyle biliyorum. Bu bir mirastır. Bunu benimsersin, devam ettirirsin, o şekilde ölürsün. Çok mükemmel Fransızca konuşabilirsin, olabilir dünyanın her yerinde 'Mösyö Türk'sün'. Bir kavramı ortaya attığınız zaman tercüme etmelisiniz. Tercümeniz hiçbir şey ifade etmez. Tarih, coğrafya bilmezler. Çok zekidir, fizik okuyorlardır, yazılımcıdır. Giderler Amerika'ya. Amerika bir memleket. Keşfedenin bilgisi yoktu. Oraya gelenler wasptır. Koca memlekette ne kadar kalabalık bir İspanyol var. Biz hiç 'İspanyol Amerikalıyız' deniyor mu?

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