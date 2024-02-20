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  4. İlber Ortaylı düğündeki tepki çeken sözlerin ardından yaptığı konuşmayı açıkladı: Sabiha Sultan'ın o sözünü söyledim

İlber Ortaylı düğündeki tepki çeken sözlerin ardından yaptığı konuşmayı açıkladı: Sabiha Sultan'ın o sözünü söyledim

20.02.2024 23:44 | Son Güncelleme:
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Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı Sultan Abdülhamid'in torunu olan Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde Şevki Yılmaz'ın tepki çeken sözlerinin ardından yeni bir açıklama yaptı. İlber Ortaylı, son Padişah Sultan Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'ın cümlesini düğünde söylediğini belirterek "Ben orada bir cümle tekrarladım. Türklerin de imparatorluğuydu bu da Türklerin devletidir. Bunu da söylemezdim de artık söyledim. Bu da benim cümlem değil. Sabiha Sultan'ındır." dedi.

İlber Ortaylı düğündeki tepki çeken sözlerin ardından yaptığı konuşmayı açıkladı: Sabiha Sultan'ın o sözünü söyledim

Sultan II. Abdülhamit Han'ın torunu Berna Osmanoğlu'nun İstanbul'daki nikah törenine katılan Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" sözleri büyük tepki çekmişti. Düğüne katılan ve çiftin de şahidi olan Prof. Dr. İlber Ortaylı ise yaşanan olayla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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"HER ŞEYİ ANLATIYOR DEDİM"

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan Ortaylı yaşananları anlattı. Ortaylı, "Ben orada bir cümle tekrarladım. Osmanlı Türklerin imparatorluğuydu bu da Türklerin devletidir. Her şeyi anlatıyor dedim. Bu da benim cümlem değil. Son Padişah'ın kızı Sabiha Sultan'ındır. "Osmanlı Türklerin imparatorluğuydu bu da Türklerin devletidir. "diyor. Bunu da söylemezdim de artık söyledim. Bunu pek kimse anlamıyor kapalı şeyleri pek anlamazlar. Düğünde nutuk da çekecek değildim. Türkiye'de aklı başında insanlar devleti idare edenlerin lehinde veya aleyhinde konuşurken çok ölçülü olurlar. Kendini bilen bir insan padişahlar için de ölçülü konuşur." şeklinde konuştu.

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
Youtube

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İlber Ortaylı
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