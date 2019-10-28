İlber Ortaylı, "Dünden Bugüne Cumhuriyet" söyleşisine katıldı

Sur içi İstanbul'un Fransızların elinde olduğu dönemde generalin "Ne varsa bu Jön Türklerde var. Anadolu'daki ihtiyar Türklerde iş yok" anlamında bir ifade kullandığını anımsatan Ortaylı, "Bu çok açıktır ve Britanya'nın Yunanistan'a asayişi bırakma projesine karşı da 'Bunu yaparsan Çukurova'daki 40 bin askeri oraya sevk ederim' dedi." şeklinde konuştu.

Ortaylı, Birinci Dünya Savaşı sırasında görev yapmış Fransız general Franchet d'Esperey'in Türk ordusuna saygısı olan biri olduğunu ve bu projeye karşı çıktığını söyledi.

Sykes-Picot Anlaşmasına göre Malatya ve Erzurum'a kadar olan bölgenin Fransa'nın kontrolüne verileceği projenin o dönemde hazırlanan haritalarda da görüldüğünü belirten Ortaylı, "Daha meclis kurulmadan evvel Dörtyol, ardından Maraş, Antep ve Urfa direnişe geçtiler. Bu direnişte Fransa, Halep'in kuzeyinde tutunamayacağını anladı." dedi.

- "TBMM adeta yetkili bir meşruti meclis gibi işliyordu"

Lozan Antlaşması'yla Hatay ve KKTC hariç bugünkü Türkiye'nin sınırlarının tespit edildiğini anlatan Ortaylı, "Bu tespitin üzerine Cumhuriyet kurulmuştur. Cumhuriyet niye kuruldu bu son derece muammadır. Mustafa Kemal'in eğer başından ilişkileri saltanat makamıyla hayırhah olsa muhtemelen yine meşrutiyet devam ederdi. Çünkü TBMM adeta yetkili bir meşruti meclis gibi işliyordu." değerlendirmesini yaptı.

Ortaylı, Türkiye'den önce cumhuriyetle yönetilmeye başlayan ülkelerin yapısına ve şartlarına değinerek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetler vardır saltanatların çok gerisindedir. Arap dünyasındaki cumhuriyetler maalesef saltanatların gerisindedir. Çünkü saltanatlar evet Suudi Arabistan gibi bir örnek yatıyor ama orada da bir ananeye, geleneğe ve yıkılmaz adetlere tabi olarak yaşarlar. Mesela Suudi Arabistan'da polisin eve girmesi çok zor bir şeydir, zor izin alınır. Bizde bir savcının emri yeter, orada çok daha büyük bir prosedür gerekir. Onun için evleri adamların kalesidir."