HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İlber Ortaylı ile olan fotoğrafı olay oldu! İsmail Küçükkaya'dan yeni açıklama

İlber Ortaylı ile olan fotoğrafı olay oldu! İsmail Küçükkaya'dan yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 13:49 | Son Güncelleme

FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya'nın İlber Ortaylı ile fotoğrafı sosyal medya olay oldu. Küçükkaya, yapılan yorumlara tepki gösterdi.

İlber Ortaylı ile olan fotoğrafı olay oldu! İsmail Küçükkaya'dan yeni açıklama

Tarihçi Prof. İlber Ortaylı ile fotoğraf paylaşan gazeteci Küçükkaya’nın içki kadehini sakladığı iddia edildi.

Küçükkaya’nın “İlber hocamızla hoş bir yaz akşamı sohbeti. Pandemi sonrası ilk buluşma” diyerek paylaştığı fotoğrafta; sağ elinde şarap kadehini gizlediği iddia edilirken, paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

1

KÜÇÜKKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Küçükkaya daha sonra Prof. Ortaylı ile bir fotoğraf daha paylaşarak, “Hoca hastaneden geldi. Doktoru da masadaydı. Hoca çok hafif yemek zorundaydı. İçki yasaktı. Ben de hocayı evine bırakacaktım. Kendi kullandığım arabayla. Her zaman olduğu gibi. Masamızdaki diğer iki dostumuz şarap içti. Ben su. Sohbet şahaneydi. Oldu mu arkadaşlar” tepkisini gösterdi.

2


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kiloya değil, Vina'ya bakın' 'Kiloya değil, Vina'ya bakın'
AK Parti İlçe Başkanlığı'na saldırı!AK Parti İlçe Başkanlığı'na saldırı!
iOS 14 güncellemesi hangi modellerde yok?iOS 14 güncellemesi hangi modellerde yok?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar masada!

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar masada!

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Muğla Marmaris'te deprem!

Muğla Marmaris'te deprem!

Son hali olay! Tanımak imkansız

Son hali olay! Tanımak imkansız

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Tedirgin eden gelişme! 1999 depremi öncesinde de görülmüştü...

Tedirgin eden gelişme! 1999 depremi öncesinde de görülmüştü...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Diğer Haberler
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? (4-5 Temmuz)

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? (4-5 Temmuz)

İstanbul'da yanan ormanlık alan böyle görüntülendi

İstanbul'da yanan ormanlık alan böyle görüntülendi

'Komünist Başkan' Maçoğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Koronavirüse yakalanmıştı! Yeni gelişme

Marmaris'teki deprem sonrası dikkat çeken uyarı: 'Mega deprem' meydana gelirse...

Uzmanı uyardı: 'Mega deprem' meydana gelirse...

Online Kur'an kursu kayıt işlemleri nasıl yapılır? Diyanet TV'de olacak

Online Kur'an kursu kayıt işlemleri nasıl yapılır? Diyanet TV'de olacak

4 yaşındaki kızını yastıkla boğdu! Çelişkili ifadesi cinayeti ortaya çıkardı

Kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını yastıkla boğdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.