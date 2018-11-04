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İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2018 07:34 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugünkü yazısında, Sincan'daki Uygurlara yönelik büyük baskıyı kaleme aldı. Ortaylı, kamplarda geniş kitlelerin toplanarak işkence ve beyin yıkama metotları uygulandığını söyledi.

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugünkü 'Kamplar... İşkence korkunç' başlıklı yazısında, Çin'in, Sincan'daki Uygurlara yönelik beyin yıkama metotlarını yazdı.

Çin'in, yeni bulunan gaz ve maden kaynaklarının dolu olduğu Sincan eyalatindeki baskıya işaret eden Ortaylı, 'Bölgeye herkes giremiyor. Ancak BBC gibi çok kuvvetli yayın organlarının getirdiği bilgiler ve belgeseller korkunç. Geniş kitleler kamplara toplanıyor, işkence ve beyin yıkama metotları uygulanıyor.' ifadelerini kullandı.

Çin'in açıklamalarının alay edercesine ve üstü örtülü olduğunu söyleyen Ortaylı, bölgelerdeki nüfus bilgilerinin de doğru olmadığını söyledi. Çok yakında bir imha hareketinde haritanın nasıl değişeceğinin belirsiz olduğunu yazan Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı nüfus gruplarının akıbeti meçhul. Bunların izlenmesinin ne faşist politikalara ne de emperyalist eğilimlere delil olmayacağı açık. Bu takip 21. yüzyılda insanlığın ve uluslararası demokratik normların işleyebilmesi için gereklidir.

Çin’le barış ve kültür yılına giriyoruz. Bu gibi politikaların uygulandığı ve etnik bir grubun açıkça tahrip edilmesinin hedeflendiği bir ülkeyle hangi kültürel ilişki ve barış yılını birlikte kutlayacağız doğrusu çok merak edilir. Dünyada barış yılının kutlanması savaş yapanlar arasında görülür. Kültürel bağların yoğunlaştırıldığı yıllar ise ancak bunun layık olduğu ülkelerle yapılır."

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sincan Uygur Türkleri ilber ortaylı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
filistin değil ya çıt çıkarmayın sakın
ilber hoca Haklı çinde yaşıyorum yazdıkları şeyin hepsi dogru uygur sincan bolgesinde yaklaşık 2 milyon uygur türkü ceza evlerinde ve işkence ediliyor allah zalimleri Kahru perişan eylesin !!
bizim millet ve hükümet arap aşagıdır
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