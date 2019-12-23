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İlber Ortaylı, "Kariyer Zirvesi"nde gençlere tavsiyelerde bulundu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 17:40 | Son Güncelleme

"Yabancı lisanı grameriyle bilmeniz gerekiyor. Gramerle öğrenmiyor ve sadece konuşmaya yöneliyorsanız o ancak sokak dili olur ve bir müddet sonra da unutursunuz" - "Yaşadığınız coğrafyayı çok iyi bilmelisiniz. Sadece kitaptan değil, gezerek öğrenmelisiniz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 29'uncusunu gerçekleştirdiği Kariyer Eğitim Günleri etkinliğinin finali, İstanbul Kongre Merkezi'nde Kariyer Zirvesi ile yapıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, zirveye 3 bine yakın üniversite öğrencisi, üniversite mezunu ile akademisyen, uzman ve eğitmen katıldı.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, zirvede yaptığı konuşmada, bir gencin nasıl yetişmesi gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Gençlerin matematikten fiziğe kadar çok iyi bir eğitim sürecinden geçmelerinin önemini vurgulayan Ortaylı, şöyle devam etti:

"Yabancı lisanı grameriyle bilmeniz gerekiyor. Ancak grameriyle bilirseniz öğrenirsiniz. Gramerle öğrenmiyor ve sadece konuşmaya yöneliyorsanız o ancak sokak dili olur ve bir müddet sonra da unutursunuz. Yaşadığınız coğrafyayı çok iyi bilmelisiniz. Sadece kitaptan değil, gezerek öğrenmelisiniz. Sadece bir meslek için yaşam şansının çok azaldığını söylemek zorundayım. Birçok zanaat için ücretli ya da ücretsiz kurslar var. Başta İBB kurslar açıyor. Zanaat öğretiyor, spor öğretiyor, lisan kursları açıyor. Bunlar ücretsiz, gider öğrenirsiniz."

Ortaylı, obezite tehdidine karşı çocukların ve gençlerin spora önem vermesini istedi.

- "Youtube'da sunulanla televizyonda sunulan aynı şey değil"

Youtuber Oğuzhan Uğur ise dijital medyanın televizyonlardan farklı olduğunu belirterek, "Bizim daha önce bir RTÜK'ümüz yoktu ama artık var. Youtube'da sunulanla televizyonda sunulan aynı şeyler değil. Televizyonda genellikle 'konuk' sunuluyor. Ama biz kendimizi sunuyoruz ve yalnızca beğenen izliyor. Ağırlıklı olarak gençler tarafından izleniyoruz ancak her yaştan izleyici kitlemiz var. Geçmişteki taktikleri denemek yerine kendimiz yeni bir taktik bulmalıyız." şeklinde konuştu.

İBB iştirakleri ile özel sektörden 25 kurum ve kuruluşun yer aldığı Kariyer Fuarı'nda gençler firmalarla görüşerek insan kaynakları politikaları ve işe alım süreçleriyle ilgili bilgiler aldı. Gençler, oluşabilecek pozisyonlarda değerlendirilmek üzere kuruluşlara CV'lerini bırakma imkanı da elde etti. İştirakler Koordinasyon Müdürlüğüne bağlı Kariyer İBB standında da gençlerden online iş başvurusu alındı.

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Anahtar Kelimeler:
"İBB Kariyer Eğitim Günleri" Prof. Dr. İlber Ortaylı

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