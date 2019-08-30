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İlber Ortaylı, Kırkağaç’ta zeytinlik satın aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

Ünlü Tarihçi-Yazar Prof.

Ünlü Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Manisa’nın Kırkağaç ilçesini ziyaret ederek, geçtiğimiz aylarda ilçede 125 bin TL’ye satın aldığı 10 dönümlük zeytinliği gezdi. Ortaylı, beraberinde getirdiği 10 Moskova Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencisine zeytinliğinde yetişen ürünlerden ikram etti.
Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kırkağaç’ta Akhisar Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Alper Alhat, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy, Kırkağaçlı iş adamı ve ATB Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Ok, ATB Meclis Başkanı Bahattin Alkın ve çok sayıda Kırkağaçlı tarafından karşıladı. Rus Türkolog Polya Anna ve beraberindeki 10 Moskova Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencisi ile birlikte Kırkağaç’a gelen Ortaylı’ya Kırkağaçlılar büyük ilgi gösterdi. Ortaylı, Kırkağaç’ın Öveçli Mahallesinde 125 bin TL’ye satın aldığı 10 dönümlük zeytinlik arazisini gezdi ve tarlasında yetişen ürünleri beraberindekilere ikram etti. Ortaylı ve Rus Türkoloji öğrencileri, Öveçli Mahallesinde bulunan köy kahvesinde bölgede yetişen yerel ürünlerden hazırlanan bir sofrayla karşılandı. Ünlü yazara, Kırkağaç’ta yetişen zeytinden elde edilen yağın duyusal analizleri, aroması, polifonileri ve karakteristik özelliği hakkında bilgi verildi. Ortaylı ve beraberindekiler, daha sonra Kırkağaç’ın Bakır Mahallesinde bulunan bin 657 yaşındaki tarihi zeytin ağacını ziyaret ettiler. Daha sonra Ortaylı, Akhisar ilçesine geçerek burada bulunan zeytin müzesini ve tarihi Thyateira’yı gezdi.

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