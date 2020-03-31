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İlber Ortaylı sağlık çalışanlarıyla görüntülü görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 00:06 | Son Güncelleme

Tarihçi ve yazar Prof Dr. İlber Ortaylı, koronavirüsle mücadele eden Eyüpsultan Devlet Hastanesi personeliyle görüntülü konuşarak, çalışanlara moral ve destek verdi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı koronavirüsüne karşı mücadele eden Eyüpsultan Devlet Hastanesi personellerini görüntülü aradı.

Konuşmaya tüm çalışanlara şükranlarını sunarak başlayan İlber Ortaylı, sağlıkçılara karşı yapılan şiddet olaylarını anımsatarak güvenlik açısından bir sorun yaşadıklarında kendisine bildirmelerini istedi.

Ortaylı, "Dünyadaki ekiplere baktığımızda aranızda çok fark var. Sizler öndesiniz, çok değerlisiniz. Türkiye'ye salgın ilk defa gelmedi daha önce de geldi ancak böylesi gelmedi." diyerek salgının yayılmasıyla ve Türkiye'de yaşanan salgınlarla ilgili bilgiler verdi.

Salgının ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ifade eden Ortaylı, "İleride daha iyi bir Türkiye olacak. Kendimize çeki düzen vereceğiz. Daha iyi insanlarla ittifak kuracağız. Çok kritik bir noktadayız" dedi. Sağlık çalışanlarıyla telefon numarasını paylaşan Ortaylı, "İstediğiniz zaman beni arayın. Telefonum her zaman açık" diyerek görüşmesini sonlandırdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. İlber Ortaylı koronavirüs Eyüpsultan Devlet Hastanesi

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